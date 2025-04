Za oknem wiosna pełną gębą, a jak wiosna to… czas ostatecznej rozgrywki z cellulitem. Przynajmniej, jeśli mamy na myśli plany urodowe na najbliższy miesiąc. Większość kobiet w ciągu zimy zupełnie zapomina o tym, że kiedyś przecież znów będzie trzeba założyć szorty.

Nasza kwietniowa lista zakupów!

Ale spokojnie, z pomocą przychodzą nam marki kosmetyczne, które dosłownie prześcigają się w wymyślaniu coraz to skuteczniejszych preparatów do walki z pomarańczową skórką. I tak mamy propozycję od marki Elancyl - skoncentrowany balsam antycellulitowy, który najlepiej działa w nocy, balsam ujędrniający razem z masażerem od Lirene czy reduktor cellulitu wodnego od Perfecty. Do wyboru do koloru.

Sprawdź kwietniowe hity redakcji!

A co jeśli walkę z cellulitem mamy już za sobą? To pozostaje nam już tylko ładnie wyglądać. Wśród nowości znajdziecie maskary, które sprawią, że będziecie mieć rzęsy jak firanki, pudry brązujące, które dodadzą waszej skórze kalifornijskiego looku oraz serum do twarzy z winem, dzięki któremu będziecie mieć skórę jak Azjatki. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej nowości!