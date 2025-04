Przełom sezonów to zawsze czas na nowe kosmetyczne hity. Do drogerii trafiło już kilka nowych zapachów, które świetnie sprawdzą się na koniec lata i początek jesieni. Obok nich pojawiły się gadżety do stylizacji paznokci - nie możemy się już doczekać, kiedy wypróbujemy nową bazę dającą efekt ombre!

Co będzie kosmetycznym hitem tej jesieni?

Jednym z najważniejszych trendów w jesiennym makijażu będą zielone powieki - bardzo spodobał nam się odcień z najnowszej kolekcji marki Catrice. Jeśli nie przepadacie za kolorowym makijażem, może skusicie się na czarną kreskę? W namalowaniu tej idealnej z pewnością pomoże Wam innowacyjny, żelowy eyeliner marki Benefit. Zajrzyjcie do naszej galerii!



