Grudzień stoi pod znakiem zdrowych włosów i rozświetlonej cery. Wśród kosmetycznych nowości przeważają szampony zwiększające objętość i preparaty przeciwstarzeniowe, tak tak, włosy również się starzeją i trzeba temu przeciwdziałać.

Co więcej? Marka Lirene wypuściła linię bronzerów, rozświetlaczy i pudrów matujących, a marka The Balm swoje kultowe pudry rozświetlające wydała w jednej palecie. W grudniu pojawią się również dwa nowe zapachy - od Marca Jacobsa i Calvina Kleina. Hitem jest również paleta do makijażu specjalnie zaprojektowana przez Gwen Stefani dla marki Urban Decay!

Luksusowe kosmetyki na święta