W grudniowym zestawieniu nie mogło zabraknąć pomysłów na prezent - pojawił się zestaw od marki Caudalie, w którym znajdziesz wodę perfumowaną o zapachu białego piżma razem z dwoma miniaturami oraz kultowy olejek Nuxe w nowej odsłonie, który z pewnością zachwyci fanki tej francuskiej marki. Oprócz tego znalazło się też coś do pielęgnacji twarzy - nawilżający lotion koreańskiej marki Hubis Lab oraz serum z witaminą C od marki Yasumi.

Kultowy olejek od marki Nuxe w nowej odsłonie o pięknym zapachu neroli! Formuła oparta jest na organicznym olejku ze śliwki, który jest bogaty w kwas oleinowy, linolowy, witaminę E i antyoksydanty. W składzie jest również organiczny olej sezamowy, który chroni skórę przed procesami starzenia.

Świetnie nawilża i odbudowuje uszkodzony naskórek oraz chroni przed działaniem czynników zewnętrznych. Suchy olejek marki Nuxe można stosować również do włosów - pięknie wygładza końcówki oraz paznokci - pozwalają uporać się z problemem ich rozdwajania.

Cena: 145 zł za 100 ml. Do kupienia w drogeriach Superpharm.

fot. olejek Nuxe/archiwum prywatne

Nowe maski wyróżniają się elastyczną płachtą z 54 nacięciami, dzięki czemu maska idealnie dopasowuje do każdego kształtu twarzy - dolne skrzydełka pomagają ujędrnić i unieść linię żuchwy i podbródka.

Formuła masek zawiera innowacyjny kompleks Incore Complex, który odżywia skórę, wzmacnia jej barierę ochronną oraz przywraca odpowiedni poziom nawilżenia. Oprócz tego znajdziesz w niej ekstrakt z szarotki alpejskiej, polisacharyd pochodzenia roślinnego, chlorek magnezu, wyciąg z piżmianu oraz ekstrakt z juty i pietruszki.

Dostępne są dwa rodzaje masek:

maska nawilżająca dla cery suchej i odwodnionej - działanie kompleksu wzmacnia dodatek 8 rodzajów kwasu hialuronowego, argininy, kompleksu 4 ceramidów, postbiotyku, betainy i trehalozy,

maska kojąca dla skóry wrażliwej i podrażnionej - działanie wzmacnia dodatek postbiotyków, argininy, ekstraktu z wąkroty azjatyckiej, ekstraktu z drzewa herbacianego, betainy i trehalozy.

Cena: 15,99 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.

fot. maseczki w płachcie Mediheal/archiwum prywatne

Nowość na polskim rynku - kosmetyki koreańskiej marki Hubis Lab. Z całej gamy produktów wpadł nam w oko nawilżający lotion - ma ekstremalnie lekką konsystencję, która szybko się wchłania nie pozostawiając uczucia lepkości.

Doskonale nawilża i odżywia skórę. Nadaje się pod makijaż.

W składzie znajdziesz:

ekstrakt z Myrothamnus Flabellifolia - ta afrykańska roślina jest niezwykle odporna na brak wody i z powodzeniem stosowana jako składnik nawilżający,

AQUAXYL (powstały z połączenia składników posiadających międzynarodowy patent - Ksylityloglukozyd, Anhydroksylitol, Ksylitol), który stymuluje syntezę ceramidów,

TRIPLE HA, czyli kombinację 3 rodzajów kwasu hialuronowego (hialuronian sodu, hydrolizowany kwas hialuronowy, acetylowany hialuronian sodu), która cudownie nawilża,

hydrolizowany kolagen (kolagen morski pozyskiwany z ryb obfitujących w aminokwasy) świetnie tolerowany przez skórę, doskonale się wchłania.

Cena: 129 zł za 120 ml. Do kupienia w drogeriach internetowych.

fot. lotion nawilżający Hubis Lab/archiwum prywatne

Odżywka zawiera 3 rodzaje protein o różnym ciężarze cząsteczkowym. Doskonale regeneruje i odżywia pasma, zwiększając ich elastyczność i blask.

Zawiera porządną dawkę hydrolizowanych protein: keratyny i białek pszenicy, ekstraktów z lnu, prawoślazu i słodkich migdałów dzięki czemu pasma stają się odżywione i wzmocnione. Z kolei skrobia kukurydziana oraz wyciąg z czerwonych alg zmniejszają puszenie się włosów.

Do wyboru jest również odżywka emolientowa i humektantowa.

Cena: 39,90 zł za 150 ml.

fot. odżywka Anwen/archiwum prywatne

Francuska marka Caudalie przygotowała kilka świątecznych zestawów, jednym z nich jest zestaw Trio The des Vignes.

Co wchodzi w jego skład?

woda orzeźwiająca Thé des Vignes (50 ml) pachnąca nutami białego piżma, neroli i imbiru,

woda orzeźwiająca Thé des Vignes Roll-on (10 ml), czyli miniaturowy format, który umożliwia odświeżenie zapachu,

żel pod prysznic Thé des Vignes (50 ml) składający się w 96% z naturalnych składników i niezawierający mydła.

Cena: 109 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.

fot. zestaw Caudalie/archiwum prywatne

Nowość od marki Rimmel - świetnie kryjący korektor zmniejszający wszelkie niedoskonałości takie jak przebarwienia czy krostki.

Jest bardzo mocno napigmentowany, wodoodporny i utrzymuje się na skórze do 24 godzin. Ma wygodny, gruby aplikator. Do wyboru jest 6 kolorów.

Cena: 29 zł. Do kupienia w większości drogerii.

fot. korektor Rimmel/archwium prywatne

Kosmetyk niezastąpiony w zimowe miesiące. Krem w sztyfcie od marki Floslek zapewnia wysoką ochronę przeciwsłoneczną (SPF 50) - smaruj nim miejsca szczególnie narażone na ekspozycję, czyli nos, okolice oczu, czoło, uszy, kark, plamy, piegi, blizny. Jest wodoodporny!

Sztyft delikatnie nawilża i natłuszcza, a przy tym nie klei się i nie zostawia białych śladów. Świetnie wygładza szorstką i nadmiernie przesuszoną skórę. W tym roku dostępny jest w nowej, uroczej odsłonie.

Cena: 35 zł. Do kupienia w Superpharm.

fot. sztyft Floslek/archiwum prywatne

Serum rozświetlające do twarzy powinno znaleźć się w kosmetyczce każdej kobiety, bez względu na wiek. To od marki Yasumi oparte jest na naturalnej witaminie C pochodzącej z aceroli i owoców pomarańczy (Sodium Ascorbyl Phosphate - SAP).

Jak wiemy, witamina C nie tylko rozświetla, ale również wyrównuje koloryt cery, działa antyoksydacyjnie i stymuluje syntezę kolagenu. Formuła wsparta jest również witaminą E oraz ekstraktem z liści miłorzębu japońskiego, które spowalniają procesy starzenia się skóry, wywołane np. promieniowaniem UV.

fot. serum Yasumi/archiwum prywatne

