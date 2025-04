W tym miesiącu do drogerii trafi całe mnóstwo produktów do pielęgnacji twarzy i kilka bardzo ciekawych kosmetyków do makijażu. Na naszą listę must have trafia żel aloesowy marki Klapp Cosmetics. Krem silnie nawilża i koi wrażliwą skórę, więc idealnie sprawdzi się przy zimowej pielęgnacji.

Do oczyszczania twarzy polecamy maskę detoksykującą marki Tołpa. Usuwa zrogowaciały naskórek dzięki trzem aktywnym enzymom, bez pocierania i dodatkowych podrażnień. Do tego głęboko oczyszcza pory, zapobiega ich blokowaniu i zmniejsza ilość zaskórników.

Na tak przygotowaną skórę możemy nakładać ulubione serum. Na zimowe miesiące polecamy to z miodem i propolisem od marki Orientana. Serum stworzone jest do walki ze skórą niedożywioną, z poszerzonymi porami i zmęczoną. Ekstrakt z miodu działa odżywczo, łagodzi podrażnienia i utrzymuje optymalny poziom nawilżenia, a ekstrakt z propolisu działa regenerująco i przeciwzapalnie.

Miłośniczki makijażu będą zachwycone najnowszymi kolekcjami marek Debby i Wet'n Wild. Brokatowe eyelinery i lakiery do paznokci robią furorę! Oprócz nich polecamy także najnowsze rozświetlacze marki Inglot - można je stosować do całego ciała! Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej kosmetycznych nowości!

Hity redakcji na grudzień! Na co warto zwrócić uwagę w tym miesiącu?