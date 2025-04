Wielkimi krokami zbliża się zima, więc grudzień upłynie przede wszystkim pod znakiem pielęgnacji. W drogeriach pojawią się pierwsze kremy do twarzy chroniące przed wiatrem i mrozem.

Najmodniejsze lakiery do paznokci na zimę 2016

Aby umilić nam długie, zimowe wieczory, marki prześcigają się w wypuszczaniu coraz to nowych zapachowych linii do ciała. Naszą uwagę zwróciła przede wszystkim ta od AA - składa się z 3 duetów (balsam do ciała i krem do rąk) inspirowanych dalekimi podróżami. Równie niezastąpiony zimą, jest balsam do ust - ten kultowy od Nuxe w tym sezonie zyska kolekcję nowych limitowanych opakowań.

W produktach do makijażu pojawia się całe mnóstwo palet cieni do powiek. Nic dziwnego, bo to idealny pomysł na prezent pod choinkę. Naszym zdaniem najpiękniejsza jest ta od Bobbi Brown - piękne kolory w ślicznym, eleganckim opakowaniu. Czego chcieć więcej?

