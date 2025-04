Cieple dni sprawiają, że coraz chętniej zakładamy zwiewne sukienki, krótkie szorty i sandały. To również najwyższy czas, aby zadbać o wygląd skóry i sprawić, żeby nabrała delikatnego "rumieńca".

Aby oszukać rzeczywistość, przyda się delikatny krem BB do ciała, w tym miesiącu proponujemy wam innowacyjny produkt w piance. Dzięki niej wyrównacie koloryt skóry, ukryjecie nieestetyczne naczynka i drobne żyłki. Twarz najlepiej musnąć brązującą paletą do makijażu, Dzięki temu będziecie wyglądały jak po powrocie z wakacji.

Wśród nowości znajdziecie jeszcze m.in. cukrowy peeling do ust, mus do mycia ciała, peeling do twarzy z aktywnym węglem, ochronny podkład mineralny i intensywne serum wzmacniające paznokcie.

Kosmetyczna lista zakupów na czerwiec