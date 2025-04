Czerwcowe nowości to przede wszystkim kremy i olejki do opalania, balsamy brązujące i rozświetlające, kremy BB i spraye do włosów chroniące przed słońcem. Fanki kultowej linii Jantar marki Farmona z pewnością ucieszy fakt, że pojawiła się właśnie mgiełka w sprayu, która odżywia i nawilża zniszczone i łamliwe włosy.

Warto skusić się również na odżywkę do rzęs i brwi, której używają gwiazdy z całego świata. Oprócz niej na uwagę zasługuje balsam rozświetlający marki AA, który w mig poprawia wygląd skóry. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej nowości!

