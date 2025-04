Wśród nowości kosmetycznych na marzec dominują kosmetyki do pielęgnacji. Nam przypadła do gustu najnowsza seria Pharmaceris - Emotopic, która przeznaczona jest do pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej, okresowo przesuszonej, skłonnej do łuszczenia, świądu i podrażnień.

Na uwagę zasługuje również najnowsza linia (uwielbianej przez nas) marki Sesderma. Sesgen 32 to pierwsza kuracja przeciwstarzeniowa, która niweluje nie tylko widoczne objawy starzenia się, ale również źródło problemu. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii i innowacyjnych składników, działa na poziomie genów, przedłużając żywotność komórek i regenerując uszkodzone, dzięki czemu skóra odzyskuje młody wygląd.

Mimo że jest ich niewiele, to nie sposób zapomnieć o nowościach do makijażu. My jesteśmy zachwycone paletą do konturowania marki Rimmel i najnowszym różem do policzków Lancome. Wiosną w naszych kosmetyczkach musi pojawić się również fioletowo-różowy lakier do paznokci Delia. Ten kolor jest boski!

