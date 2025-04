W tym miesiącu na sklepowych półkach pojawiło się bardzo dużo interesujących nowości kosmetycznych. Wśród nich jest limitowana kolekcja matowych szminek L'Oreal Paris i Balmain. Te pomadki są boskie i mają piękne opakowania!

Najlepsze nowości kosmetyczne

W tym miesiącu w drogeriach, perfumeriach i aptekach pojawiło się sporo świetnych produktów. Zaczniemy od nawilżająco-ochronnej mgiełki termalnej Uriage, która ma filtr SPF30. Na uwagę zasługuje również peeling odnawiający marki Galenic, aktywna esencja w lekkiej mgiełce od MIYA Cosmetics czy krem Clarena z jedwabiem z pajęczej sieci.

A może szukacie dobrych kosmetyków do włosów? Koniecznie przyjrzyjcie się produktom beology. Wśród nich znajdziecie m.in. znakomitą odżywkę, która nawilża i wzmacnia włosy. My jesteśmy zachwycone również sprayem Miracle Creator marki Matrix. Produkt ułatwia rozczesywanie, zapobiega rozdwajaniu i łamaniu się końcówek, a dzięki swojej wyjątkowej formule przyspiesza suszenie. Perfekcyjnie nadaje się jako baza chroniąca włosy przed szkodliwym działaniem temperatury. Idealnie sprawdzi się w przypadku osób, które na co dzień używają suszarki, prostownicy czy lokówki.

Więcej kosmetycznych hitów:

