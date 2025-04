W pierwszym miesiącu lata do perfumerii i drogerii zawitają przede wszystkim kolekcje do makijażu. Większość z nich jest mocno kolorowa, idealna na wakacyjne szaleństwa. Pojawią się także bazy pod makijaż (które pozwolą nawet w największym upale pozostawić makijaż w nienaruszonym stanie) i lakiery do paznokci w najmodniejszych kolorach.



Bardzo spodobał nam się puder koloryzujący do włosów (my wybieramy ten w różowym kolorze) i bosko pachnącą, nawilżającą odżywkę do włosów na bazie masła mangowego. Zajrzyjcie do naszej galerii!

W naszej galerii znajdziecie nowości kosmetyczne na lipiec 2014: