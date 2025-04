Tego lata pogoda nas rozpieszcza. Fala obezwładniających upałów sprawia, że nie mamy ochoty na obfity i ciężki makijaż. Poza tym muśnięta słońcem skóra wygląda o wiele lepiej, niż w pierwszej połowie roku i właściwie nie potrzebuje niczego więcej, niż odrobiny kremu BB z dobrym składem i rozświetlacza.

Hołdujemy nawet teorii, że w ogóle nie potrzebuje kosmetyków kolorowych - dajmy jej choć chwilę odpocząć i tylko traktujmy ją porządnie nawilżającymi kremami - dosmarowujmy się nawet w ciągu dnia (oczywiście tymi z filtrami UV).

Nowości makijażowe na lipiec 2019

No dobrze, a co jak szykuje nam się większe wyjście? I co, kiedy krem BB i rozświetlacz to za mało? Podpowiadamy - stawiaj na cienie do powiek. Tylko one nie są zbyt uciążliwe (nie wymagają poprawek tak jak szminka) i potrafią wytrzymać nawet największe upały.

Dwie bajecznie kolorowe palety

Niemal we wszystkich najnowszych liniach marek makijażowych znajdziesz palety cieni w naprawdę szalonych kolorach. Korzystaj z nich właśnie teraz, opalona skóra to doskonałe tło dla mocnych barw.

Wybrałyśmy dwie palety: pierwsza zaprojektowana została przez Daniela Sobieśniewskiego dla marki KOBO (o ile nie jesteśmy wielkimi fankami bardzo napigmentowanych czerwieni i żółci, to ta migocząca zieleń i jasne, rozświetlające cienie już widzimy w letnich stylizacjach)!

Druga to propozycja od Anastasia Beverly Hills - tu znajdziesz jeszcze więcej połysku i wieczorowego sznytu.

Innowacyjny tusz do rzęs ucieszy minimalistki

Dla makijażowych minimalistek wybrałyśmy najnowszą maskarę, o wdzięcznej jak zwykle nazwie Damn Girl! od marki Too Faced. Jej rewolucyjna formuła o konsystencji musu została zaprojektowana z mieszanki stopionych wosków, co zapewnia natychmiastowy efekt wyraźnego pogrubienia.

Specjalna szczoteczka o dwóch długościach włosków otula, podnosi i podkręca oraz zapewnia ekstremalną objętość. Czy przy idealnej cerze potrzeba czegoś więcej niż wachlarza rzęs?

I to by było na tyle jeśli chodzi o letni makijaż. Reszta należy już wyłącznie do pielęgnacji.

Nowości w pielęgnacji na lipiec 2019

Na początek zachwycająca linia kosmetyków od polskiej marki Alkemie. Na bieżąco śledzimy jej poczynania i to najlepiej dopracowana kolekcja. Z całej gamy wybrałyśmy intensywnie rewitalizujący booster (takie turboserum) z linii Use The Force!. Już samo pomarańczowe opakowanie pozwala wierzyć, że po zastosowaniu skóra dostanie porządnego zastrzyku energii.

Booster intensywnie pielęgnuje cerę pozbawioną energii, z pierwszymi oznakami starzenia i odwodnioną. Magiczne składniki to ekstrakt z kiełków słonecznika, wysoko i niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, organiczny sok z zielonej mandarynki, olej arganowy i naturalna witamina E. Wszystko jak zwykle bez parabenów, parafiny, donorów formaldehydu i silikonów.

Mamy też coś dla ciała

Naturalne odżywcze masło do ciała marki YOPE. A tak naprawdę sześć maseł, ale my wybrałyśmy swój ulubiony zapach: kadzidłowiec w duecie z rozmarynem. Wyrazisty, orientalny, ziołowy, czyli tak jak lubimy najbardziej, nawet latem.

Poza pięknym zapachem, masło ma również nieocenione działanie: ekstrakt z kadzidłowca hamuje enzym odpowiedzialny za przebieg procesów zapalnych w skórze, dzięki czemu łagodzi podrażnienia. Wyciąg z rozmarynu chroni przed działaniem wolnych rodników i pobudza produkcję kolagenu.

Na koniec coś dla włosów

Nowość od marki Elseve Loreal Paris: krem Dream Long do zniszczonych włosów. Producent zapewnia, że:

Jego regenerująca formuła scala rozdwojone końcówki, wzmacnia włosy na całej ich długości, dodaje blasku i ułatwia stylizację. Pozwala zachować dowolną długość włosów.

Oczywiście w to nie wierzymy, ale kosmetyk zbiera naprawdę świetne recenzje. Przyjrzałyśmy się składowi i okazuje się, że zasługuje na piątkę z plusem! Duża zawartość keratyny roślinnej i olejku rycynowego sprawia, że włosy stają się lśniące, mocne i gładkie. W linii znajdziecie również odżywkę i szampon.

Chcecie więcej kosmetycznych nowości? Zajrzycie do naszej galerii!

