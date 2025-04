Wśród nowości na pierwszy prawdziwie wiosenny miesiąc, pojawiła się tylko jedna nowość do makijażu i aż 6 do pielęgnacji - twarzy, ciała i włosów.

Reklama

Szampon do blond włosów Violet Crush John Frieda

Chyba żadna blondynka (zarówno naturalna jak i ta farbowana) nie wyobraża sobie życia bez fioletowego szamponu do włosów. To właśnie on pozwala zachować na dłużej ten piękny, chłodny odcień pomiędzy kolejnymi wizytami u fryzjera.

W ofercie marki John Frieda pojawił się nowy, jeszcze bardziej intensywny i jeszcze bardziej fioletowy szampon do włosów blond. Już po pierwszym zastosowaniu pasma odzyskują piękny, słomkowy odcień.

Moja rada: po nałożeniu szamponu, warto nałożyć w tym samym czasie odżywkę (z tej samej serii) i pozostawić oba preparaty na włosach przez około 5 minut. Efekt będzie zniewalający!

Krem pod oczy C-Tango Drunk Elephant

Do perfumerii Sephora zawitała uwielbiana na całym świecie marka Drunk Elephant. Kosmetyki nie zawierają silikonu i są biokompatybilne ze skórą, dzięki czemu pozwalają na łatwe mieszanie ze sobą różnych produktów i łatwo się wchłaniają. Wszystkie nadają się dla wegan.

Jednym z moich ulubionych produktów jest odżywczy krem pod oczy z kompleksem 8 peptydów o działaniu rozjaśniającym, które odbudowują i wzmacniają skórę oraz wygładzają linie mimiczne i zmarszczki. W składnie znajdziesz również witaminą C w 5 postaciach współpracujących ze sobą, które rozjaśniają nierówny koloryt cery i ujędrniają. Kosmetyk został wzbogacony również o ekstrakt z ogórka, który jest bogaty w antyoksydanty.

Balsam ujędrniający do ciała Reve de the Nuxe

Balsam genialnie nawilża skórę, która staje się niemal natychmiast gładka i jędrna. Zawiera ekstrakt z zielonej herbaty, który znany jest ze swoich cudownych właściwości nawilżających i antyoksydacyjnych.

Uwielbiam też jego piękny, świeży, orzeźwiający zapach, który łączy zieloną herbatę z rabarbarem, piżmem i jasnym drzewem.

Odżywczo-nawilżający balsam do ciała Amvi

Balsam doskonale nawilża, odżywia i regeneruje skórę. Ma lekką a jednocześnie bardzo bogatą formułę, która błyskawicznie się wchłania. Doskonały balsam na wiosnę i lato, bo nie pozostawia uczucia lepkości. Do tego ma delikatny, kwiatowo-pudrowy zapach.

W swoim składzie zawiera:

olej migdałowy, który odżywia i regeneruje skórę,

olej arganowy, który poprawia jędrność i elastyczność,

ekstrakt z kwiatów róży stulistnej, który tworzy cienką warstwę ochronną na powierzchni skóry,

witaminę E, która hamuje procesy starzenia.

Rozświetlacz do twarzy Rose Pixi

Rozświetlacz w kremie doskonale nadaje się jako baza pod podkład lub krem BB, ale jest również odpowiedni do samodzielnego stosowania. Nadaje skórze perłowo-różowy odcień, dzięki czemu staje się ona promienna i odzyskuje młody wygląd.

Jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry. Jak go stosować? Możesz nałożyć go na całą twarz albo podkreślić tylko jej wybrane partie np. kości policzkowe, nos, łuk brwiowy i łuk kupidyna.

Maska z glinką All Clean Resibo

To jedna z najcudowniejszych maseczek oczyszczających do twarzy, jakie miałam okazję testować. Moc różowej glinki została połączona z fermentami oraz całą gamą antyoksydantów, dzięki czemu skóra już po pierwszym zastosowaniu staje się gładka, rozświetlona i dogłębnie oczyszczona.

To świetnie rozwiązanie dla skór, które źle tolerują zabiegi z kwasami AHA czy BHA. Nadaje się zarówno dla cer tłustych jak i mieszanych (stosuj ją wtedy 2 razy w tygodniu), jak i dla suchych i wrażliwych - wystarczy nakładać ją 1 raz w tygodniu.

Maska nie tylko zapobiega powstawaniu zaskórników, ale również łagodzi stany zapalne skóry (naprawdę!) i przyśpiesza procesy regeneracji naskórka.

W składzie maski znajdziesz, poza różową glinką, która bardzo delikatnie oczyszcza skórę i reguluje wydzielanie sebum m.in:

ekstrakt z granatu, który działa intensywnie przeciwutleniająco i przeciwzapalnie,

ekstrakt z mydłodrzewu właściwego, który wykazuje właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze,

olejek manuka, który działa antybakteryjne i przeciwgrzybiczo,

ferment z owsa, który pomaga wzmocnić i zregenerować skórę,

ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej, który ujędrnia i działa przeciwstarzeniowo,

dwa rodzaje hialuronianu sodu, które zapewniają z głębokie nawilżenie i odżywienie skóry oraz chronią przed utratą wody z naskórka,

witaminę E, która hamuje procesy starzenia skóry.

Tusz do rzęs Sky High Maybelline

Ten tusz to hit internetu. Zachwycają się nim niemal wszystkie miłośniczki makijażu. I faktycznie - to, co robi z rzęsami, przyprawia o zawrót głowy - stają się ekstremalnie długie, podkręcone i pełne objętości.

Niestety, tusz ma dwie małe wady (mimo to znalazł się z tym zestawieniu, bo to kwestia bardzo indywidualna). Po pierwsze, trzeba nauczyć się z nim pracować. A po drugie, na pewno nie sprawdzi się u tych z was, które zawsze podczas makijażu brudzą tuszem górną powiekę. Tym brudzi się jeszcze bardziej.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Najlepszy korektor pod oczy - przegląd

Przegląd najlepszych bronzerów do twarzy

Najlepsze samoopalacze do ciała