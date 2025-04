Idzie zima, a więc w kosmetycznych nowościach przeważają mocno odżywcze kremy do rąk i olejki do twarzy. Oprócz tego na rynku pojawiły się dwa nowe zapachy - jednym z nich są autorskie perfumy Anji Rubik, które dostępne będą w salonach Inglot w całej Polsce.

Nowości kosmetyczne - co warto kupić?

Grudzień to też zbliżający się nieuchronnie czas karnawału, a więc z tej okazji kolekcje marek makijażowych wzbogaciły się o brokatowe lakiery do paznokci, perłowe cienie czy rozświetlacze do twarzy. Naszym hitem jest paleta do modelowania twarzy marki Isadora - jeden produkt a tyle możliwości! Zajrzyjcie do naszej galerii i wybierzcie coś dla siebie!

