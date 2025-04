9 z 20

Woda toaletowa Like Malizia So Sweet, cena 59,99 zł

Like Malizia So Sweet to propozycja uwodzicielskiego, delikatnego, słodkiego, lekko kremowego zapachu, idealnego na nadchodzące ciepłe dni późnej wiosny i lata. Nuta głowy to mandarynka i porzeczka, wyczuwalna zaraz po otwarciu flakonika. Słodko-cierpki aromat unosi się przez chwilę, aby za moment, w nucie serca, eksplodować świeżością zapachu róży i passiflory, a potem, w nucie bazy, uspokoić nas bardzo delikatną kremową wanilią.