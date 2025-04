Z wielką przyjemnością testujemy wszystkie nowości kosmetyczne. Oczywiście jedne lubimy bardziej, inne mniej. Wśród nich znajdują się oczywiście i te, które zostają z nami na dłużej. Jakiś czas temu pokazałyśmy wam najlepsze kosmetyki 2015 roku, a tym razem prezentujemy wam subiektywne zestawienie najlepszych nowości mijającego roku.

Najlepsze nowości kosmetyczne 2015 roku

Na początku 2015 roku w Polsce zadebiutowała amerykańska marka Obagi. Głównym założeniem marki jest zminimalizowanie efektów przedwczesnego starzenia się skóry, przebarwień i trądziku. Po kilku miesiącach stosowania kosmetyków tej marki, zastanawiamy się, jak wcześniej mogłyśmy bez nich żyć. Już wiele razy wspominałyśmy wam o fenomenalnym serum z witaminą C. Dzisiaj chciałyśmy wam zaprezentować krem nawilżający Hydrate. Jest idealny po nieprzespanej nocy - po kilku minutach skóra odzyskuje blask, wygląda na promienną i wypoczętą (sprawdziłam na sobie). Nie wiedziałam, że krem do twarzy może tak dobrze nawilżać!

Kolejnym naszym hitem są kultowe "Meteoryty" marki Guerlain, ale w kamieniu. Ta niezwykła mozaika, łączy w sobie świetliste i korygujące plamki koloru, aby dostarczyć skórze idealną dawkę rozświetlających drobinek.

Będąc już w tematyce makijażu, nie sposób zapomnieć o innowacyjnym podkładzie w płynie marki IsaDora. Fluid zanurzony jest w aksamitnej, delikatnej gąbce, która wypełniona jest pęcherzykami powietrza. My mamy go zawsze w torebce, jest idealny do poprawek makijażu w ciągu dnia.

Kolejnym hitem, który zostaje z nami na dłużej jest matowa szminka od Maybelline. My zakochałyśmy się w intensywnie różowym kolorze.

