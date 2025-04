W tym relaksującym zestawie znajduje się mydło do twarzy z lawendą, maseczka do twarzy z lawendą i kwasem hialuronowym oraz gofrowana chusteczka do mycia twarzy wykonana w 100 % z bawełny organicznej.

Reklama

Wszystkie 3 produkty zapakowane są w torebkę z materiału wielokrotnego użytku. Oczyść i odśwież skórę twarzy, a następnie nałóż kojącą maseczkę. Zamknij oczy i odpręż się, a być może zobaczysz aromatyczne pola francuskiej lawendy.

Mydło do twarzy z lawendą

Pomaga oczyścić i odświeżyć skórę. Zapach pochodzi ze składników roślinnych i olejków eterycznych. Inspiracją dla niego jest odprężający, ziołowy zapach pól lawendy. Produkt wegański i opracowany bez użycia glutenu.

Kluczow​e składniki i ich zalety:

Olejek kokosowy wspomaga nawilżanie skóry bez pozostawiania na niej uczucia tłustej warstwy.

Olejek eteryczny z lawendy jest znany z właściwości kojących, nadaje uczucie odprężenia i rozluźnienia napięcia.

Maseczka do twarzy z lawendą

Gładka konsystencja pozwala na łatwe rozprowadzenie produktu, aby odświeżyć i koić skórę poprzez nawilżenie. Produkt testowany dermatologicznie. Produkt wegański i opracowany bez użycia glutenu.

Kluczow​e składniki i ich zalety:

Reklama

Masło shea wspomaga nawilżanie.

Olejek eteryczny z lawendy jest znany z właściwości kojących, nadaje uczucie odprężenia i rozluźnienia napięcia.