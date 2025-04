Postęp technologiczny jest naszym sprzymierzeńcem. Mamy coraz nowocześniejsze telefony, komputery czy telewizory. Jednak czasem zapominamy, że ten postęp pomaga również naszej urodzie. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele kosmetyków, które dzięki swoim nowatorskim formułom nie przypomina już dawnych pierwowzorów. Czy któraś z was używała korektora do odrostów albo suchego szamponu? Jeszcze kilka lat temu przecież nikt nawet nie pomyślał o tego typu kosmetykach!

Tradycyjne kosmetyki w nowoczesnej formie

Zaczęłyśmy się zastanawiać i okazało się, że jest całkiem dużo produktów, które kryją w swoich opakowania tradycyjne kosmetyki w nowoczesnej formie. Do naszych ulubionych należy oczywiście suchy szampon. To kosmetyk, który pozwala w kilka sekund odświeżyć fryzurę i dodać jej objętości.

Kolejny na naszej liście jest tonik w sprayu. Wystarczy rozpylić go na twarzy i delikatnie wklepać. Magiczna formuła, w zależności od potrzeb, nawilża lub matowi.

Naszym kosmetycznym odkryciem ostatnich tygodni jest podkład w poduszce. My używamy produktu marki IsaDora i jesteśmy nim zachwycone. Doskonale wyrównuje koloryt i utrzymuje się cały dzień!

Nowoczesne podkłady w poduszce. Słyszałyście o nich?

Producenci pokusili się również o stworzenie odżywki do włosów w piance, balsamu do ciała w sprayu, korektora do odrostów, rajstop w sprayu, pudru do włosów czy zmywacza do paznokci w chusteczkach. Jednak do dzisiaj zastanawiamy się, jak udało im się stworzyli balsam brązujący pod prysznic. To bez wątpienia nasz faworyt w kategorii tradycyjnych kosmetyków w nowoczesnej formie!

