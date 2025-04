Zaprojektował je młody, utalentowany projektant brytyjski, Jamie Cockerill, absolwent londyńskiej Central Saint Martins College of Art and Design – słynnej na całym świecie kuźni talentów, mekki aspirujących projektantów mody i współczesnego designu.

Jamie jest zwycięzcą konkursu na najlepszy projekt stroju firmowego dla pracowników Sephora prowadzonego pod patronatem Grupy LVMH, największego globalnego koncernu dóbr luksusowych, właściciela takich marek modowych jak Dior, Fendi czy Louis Vuitton. To już kolejny flirt Sephora ze światowej sławy projektantami. Stroje oraz akcesoria dla Sephora projektowali m.in. Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, Paco Rabanne, Marc Jacobs, Karl Lagerfeld czy Karim Rashid. W USA za aktualne stroje konsultantów Sephora odpowiedzialny jest Prabal Gurung, ulubiony projektant Michelle Obamy.