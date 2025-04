Nareszcie! W Polsce pojawia się coraz więcej zagranicznych marek, na które czekałyśmy z utęsknieniem już od kilku lat! W zeszłym roku na polski rynek trafiło 7 firm, na które warto zwrócić uwagę.

Reklama

Nowe marki kosmetyczne w Polsce w 2014

Zacznijmy od Urban Decay - kultowa amerykańska marka makijażowa założona przez Sandy Lerner i Wende Zomnir. W ofercie znajdziecie genialne palety do makijażu, tusze do rzęs, eyelinery czy pomadki. Dostępna jest we wszystkich salonach Sephory. Obok niej do Polski zawitała świetna marka pielęgnacyjna Kiehl's - pierwszy salon został otwarty w warszawskiej Arkadii.

Kolejną nowością jest kosmetyczna linia Etam dostępna we wszystkich salonach marki. Jesteśmy zakochane w jej różach i bronzerach. W warszawskiej Arkadii pojawiła się również włoska marka Kiko - warto zwrócić szczególną uwagę na produkty do paznokci. Bardzo cieszymy się, że wróciła do nas amerykańska marka The Balm - kochamy ją za piękne opakowania i świetną jakość!

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Najpiękniejsze róże i bronzery na zimę

16 nowości kosmetycznych na styczeń

To jest hot! Perfumy od polskich projektantów