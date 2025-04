Wella jest pionierem w dziedzinie koloryzacji i od lat wyznacza standardy w branży fryzjerskiej. Dziś przedstawia produkt, będący prawdziwą rewolucją w koloryzacji, dzięki któremu samodzielne farbowanie włosów staje się bajecznie proste! Wychodząc naprzeciw potrzebom kobiet, które marzą zarówno o łatwej koloryzacji, jak i o długo utrzymującym się, intensywnym kolorze, Wella stworzyła innowacyjną piankę trwale koloryzującą Wellaton. Produkt ten jest niezwykle łatwy w aplikacji i nie spływa z włosów, dając kobietom dokładnie to, czego pragną: intensywny i pełen życia, trwały kolor oraz większą kontrolę nad procesem koloryzacji.

Nic tak nie poprawia nastroju, jak świadomość, że wyglądamy świetnie. Ważnym elementem perfekcyjnego wyglądu i dobrego samopoczucia są niewątpliwie zadbane włosy o intensywnym, żywym kolorze. Jednak ich samodzielne farbowanie do tej pory było dla wielu kobiet sporym wyzwaniem: trudna w aplikacji, kapiąca i spływająca farba sprawiała, że koloryzacja nie należała do zajęć przyjemnych. A nawet jeśli cały proces przebiegł pomyślnie, to niestety często efekty koloryzacji pozostawiały wiele do życzenia i nie utrzymywały się zbyt długo. Dlatego analizując doświadczenia i oczekiwania kobiet, Wella stworzyła produkt, który zmienia dotychczasowy sposób myślenia o farbowaniu włosów. Nowa pianka trwale koloryzująca Wellaton to prawdziwa rewolucja w koloryzacji - łączy gwarancję intensywnego, wyjątkowo trwałego koloru z łatwością aplikacji i większą kontrolą nad procesem farbowania.

Łatwa aplikacja w 3 prostych krokach

Pianka trwale koloryzująca Wellaton została stworzona z zachowaniem standardów stosowanych przy produkcji farb dla profesjonalistów. W odróżnieniu od wielu dostępnych na rynku produktów, nowa pianka Wellaton jest niezwykle łatwa w użyciu. Mieszankę koloryzującą można bowiem przygotować i zaaplikować w 3 prostych krokach – wystarczy: wstrząsnąć 3 razy, wycisnąć i nałożyć. W momencie naciśnięcia butelki, płyn zmienia się w puszystą, łatwą do nałożenia piankę o objętości aż sześciokrotnie większej niż tradycyjny krem koloryzujący, co pozwala na idealne pokrycie nawet długich włosów. Koniec z proszeniem przyjaciółki o pomoc przy farbowaniu! Piankę Wellaton można z łatwością samodzielnie rozprowadzić dłońmi, docierając nawet do trudno dostępnych miejsc. To oczywiście nie koniec zalet nowego produktu. Dzięki unikalnej formule pianki proces koloryzacji staje się niezwykle prosty i przyjemny, również dlatego, że nowy produkt Wellaton łączy zalety kilku różnych konsystencji. Przy nakładaniu na włosy ma stabilną konsystencję pianki, dzięki czemu nie spływa i nie skapuje, natomiast potem przemienia się w płyn, aby głęboko wniknąć w strukturę włosów,

a następnie ułatwić spłukanie z nich resztek produktu. „Kobiety regularnie dzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami, z których jasno wynika, że marzą one o przyjemniejszej koloryzacji włosów. I to właśnie daje im nowa pianka Wellaton, która nie tylko zapewnia intensywny, trwały kolor, ale sprawia też, że proces farbowania staje się dobrą zabawą” – mówi dr Frauke Neuser, ekspert naukowy Wellaton. „Wystarczy wstrząsnąć 3 razy, wycisnąć i nałożyć piankę na włosy” – dodaje.

Intensywny kolor

Badania przeprowadzone przez specjalistów marki Wella wykazały, że istnieje związek między intensywnością koloru włosów a dobrym samopoczuciem. Okazało się, że tuż po farbowaniu,

kiedy kolor włosów jest intensywny i piękny – pewność siebie i dobre samopoczucie kobiet rosną. Jednak po około trzech tygodniach od farbowania kolor blaknie, a kosmyki stają się matowe. W tym czasie zadowolenie z koloru włosów stopniowo maleje, co może negatywnie wpływać na nastrój. Dlatego eksperci marki Wella opracowali innowacyjną piankę, która nadaje włosom intensywny długotrwały kolor. Żadna inna pianka nie nadaje intensywnego koloru na dłużej. Jak to możliwe, że kolor jest tak intensywny? Duża objętość pianki trwale koloryzującej Wellaton sprawia, że produkt dokładnie otula każdy włos, by następnie błyskawicznie wniknąć w jego strukturę. Pozwala to uzyskać jednolity, wyjątkowo intensywny i pełen życia kolor, nawet na ciemnych kosmykach. A co dla wielu kobiet jest szczególnie istotne, nowa pianka Wellaton gwarantuje do 100% pokrycia siwych włosów. „Pianka trwale koloryzująca Wellaton to prawdziwa rewolucja w domowej koloryzacji. Wiele niedogodności związanych z tym procesem zostało wyeliminowanych, a kobiety mogą nadal cieszyć się wspaniałymi rezultatami: trwałym oraz wyjątkowo intensywnym kolorem” – tłumaczy dr Frauke Neuser.

Innowacyjna pianka Wellaton to prawdziwa rewolucja w koloryzacji:

niezwykła łatwość aplikacji i intensywny, pełen życia, trwały kolor.

