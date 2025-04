Spośród wszystkich najnowszych kolekcji wybrałyśmy dla Was 15 absolutnych must have, które pomogą Wam stworzyć idealny look na imprezę. W uzyskaniu pięknej cery przyda Wam się lekki, rozświetlający podkład i korektor pod oczy, bronzer i połyskujące cienie w kremie. Najmodniejszą fryzurą tego lata są delikatne, swobodne fale - obowiązkiem będzie sól morska w spray'u, a kuszące, opalone ciało zapewni krem CC z drobinkami.

Reklama

W kolorowym makijażu stawiamy na neonowe odcienie - wybrałyśmy pomarańczowe naklejki do paznokci i koralową szminkę. Całości dopełni mocno podkręcająca maskara i delikatne kępki sztucznych rzęs.

Reklama

Więcej o modnym makijażu:

10 najmodniejszych makijaży wszech czasów

Najpiękniejsze bronzery na lato 2014

Makijaż z pokazu - neonowe kreski

W naszej galerii znajdziecie 15 niezbędnych kosmetyków na wakacyjne imprezy: