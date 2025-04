Przyzwyczajone jesteśmy do wielkich, hucznych i wszędzie reklamowanych akcji promocyjnych w Rossmannie i Hebe. Zapominamy, że poza największymi drogeriami, istnieją także te mniejsze, które przygotowują równie atrakcyjne wyprzedaże, zarówno kosmetyków kolorowych jak i tych do pielęgnacji.

W drogeriach Natura, która ma aż 258 sklepów w Polsce (zarówno w dużych miastach jak i tych mniejszych), właśnie ruszyła promocja na kosmetyki do makijażu. Kupisz je teraz do 60% taniej!

Promocja na kosmetyki do makijażu w drogeriach Natura

Promocja obejmuje wszystkie kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu: podkłady, pudry, tusze do rzęs, róże i bronzery, rozświetlacze, korektory, kredki do oczu, szminki, błyszczyki i lakiery do paznokci.

fot. materiały prasowe

Udział w promocji biorą takie marki jak: Kobo, Eveline, Wet'n'Wild, Catrice, Essence, Affect, L'Oreal, Max Factor, Maybelline, My Secret, Pierre Rene, Rimmel, Sensique, I Heart Revolution.

Przykładowe obniżki:

podkład True Match L'Oreal, cena z 69,99 zł na 29,99 zł,

lakier do paznokci Wet'n'Wild, cena z 8,49 zł na 4,99 zł,

tusz do rzęs Sensique, cena z 18,99 zł na 14,99 zł,

szminka Rimmel, cena z 27,99 zł na 16,99 zł,

puder Maybelline, cena z 32,99 zł na 22,99 zł.

