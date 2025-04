Chcielibyśmy zawsze pamiętać o tych szczęśliwych momentach. Tak, każdy wiek i każda chwila w życiu mogą być słodkie. Ale jak można wieść spokojne życie, kiedy swędząca skóra spędza sen z powiek? Gdzie radość ze zgłoszenia się jako pierwszy do odpowiedzi w klasie, kiedy łokcie zaczynają swędzieć, co od razu odbiera ochotę na bycie aktywnym? Gdzie jest miejsce na niezapomnianą radość z macierzyństwa, kiedy policzki lub rączki Twojego dziecka są tak podrażnione, że wywołują u niego płacz?

Formuła opracowana z myślą o natychmiastowym łagodzeniu intensywnego i zlokalizowanego miejscowo uczucia swędzenia, kojący koncentrat Xera Calm A.D. to pielęgnacja S.O.S. do stosowania obok codziennej nawilżającej pielęgnacji i higieny emolientami Xera Calm. A.D.

Jak działa kojący koncentrat Xera Calm?

1. PODWÓJNIE SKONCENTROWANA I-MODULIA®, czyli pierwszy biotechnologiczny składnik aktywny pochodzący z Wody termalnej Avène. I-modulia® skutecznie łagodzi uczucie swędzenia i podrażnienie skory. Formuła gwarantująca zero konserwantów, zawierająca wyłącznie składniki korzystne dla skóry. Zapewnia optymalne bezpieczeństwo, ponieważ szanuje skórę i jej mikrobiom.

2. KOMPLEKS REGENERUJĄCY I OCHRONNY - wzbogacony o wysokie stężenie olejów roślinnych i kompleksu CER-OMEGA, lipidy podobne do występujących w skórze, koncentrat S.O.S zmniejsza zaostrzenia intensywnej i uporczywej suchości. Funkcja barierowa skory zostaje przywrócona, co ogranicza wnikanie do niej obcych czynników i zapobiega odwodnieniu skóry.

3. WODA TERMALNA AVÈNE - koi, łagodzi podrażnienia, zmiękcza skórę. Ma ona unikalny dar: przynosi ukojenie i przywraca komfort nawet najbardziej wrażliwej i nietolerującej skórze.

Natychmiastowy efekt przeciw drapaniu

Xera Calm A.D Koncentrat kojący to produkt S.O.S szybko stanie się niezastąpionym elementem codziennej pielęgnacji skory suchej, atopowej, skłonnej do swędzenia. Zapewnia on szybkie działanie w okolicach narażonych na uporczywe drapanie, oddziałując zarówno na uczucie intensywnego, miejscowo zlokalizowanego swędzenia, jak i na zaostrzenia i nawroty suchości. Użyj go, kiedy tylko chcesz, aby szybko poczuć ukojenie i móc znów cieszyć się życiem.