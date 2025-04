2 z 9

Naturalne kosmetyki - hity lata 2015!

1. Żel do kąpieli z ekstraktem z jagód goji o łagodnych dla skóry roślinnych formułach myjących. Pozostawia skórę świeżą i nawilżoną o delikatnym zapachu. Kluczowe składniki: ekstrakt z jagód Goji, ekstrakty z Camu camu i korzenia Maki (Maca), witamina E. Bjobi, cena: ok. 35 zł/250 ml. 2. Peelingujący żel do kąpieli i pod prysznic z białą glinką. Wspaniale pobudza mikrokrążenie, pomaga dotlenić, oczyścić naskórek z toksyn co wpływa na poprawę kolorytu skóry. Kluczowe składniki roślinne: sok w aloesu, ekstrakt z tymianku, eteryczny olejek lawendowy, witamina E. Bjobi, cena: ok. 33 zł/250 ml.