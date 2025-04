Widziałyście je już w sklepach, a może przykuły Waszą uwagę relacje z opiniami Instagramerek? Tak, perfumy COLABO zdecydowanie przyciągają spojrzenia. Piękne, geometryczne, bardzo minimalistyczne flakony z drewnianymi nasadkami. Pełne lekkości i naturalnych ornamentów zdobienia sugerują, że czeka nas spotkanie z naturalnymi inspiracjami. I dokładnie tak jest! Okazuje się, że COLABO to nie tylko świetne zapachy, ale też fantastyczna historia stojąca za marką – historia inspiracji pięknem natury.

Fot. COLABO mat. prasowe

Zapachy inne niż wszystkie

Zapachy COLABO wyraźnie odróżniają się od innych dostępnych perfum. Z jednej strony są wspaniale bogate i inspirujące, dość długo utrzymują się też na skórze. Z drugiej strony – mają w sobie jakąś niesamowitą lekkość, dają wrażenie oddechu, przebywania na świeżym powietrzu, podróży, przygody! Jesteśmy bardzo na tak.

Minimalistyczny design – piękny z pięknych powodów

Zaciekawionym pięknymi opakowaniami, spieszymy z odpowiedziami. Tak – wszystkie wybory, jeżeli chodzi o opakowania, podyktowane były chęcią stworzenia czegoś, co jest przyjaźniejsze naturze bardziej niż inni bohaterowie perfumeryjnych półek. Jak tłumaczą twórcy marki z Team COLABO:

„We wszystkim, co robimy, przyświeca nam myśl o naturze jako źródle – życia i inspiracji. Odpowiedzialnością nas wszystkich jest dbać o nią – dla przyszłych pokoleń i nas samych. COLABO to świadomie obrany kierunek na piękno i naturę”.

Zapachy COLABO to produkty zrównoważone: przyjazne zwierzętom, z wegańską certyfikacją Vegan Society, w minimum 90% ze składników pochodzenia naturalnego. „Dbamy o prosty skład – to tylko woda, alkohol i kompozycja zapachowa. Zawarte w niej naturalne ekstrakty oznaczamy na opakowaniu, co do dokładnego miejsca ich pochodzenia” – tłumaczą twórcy koncepcji COLABO. Produkty nie zawierają także żadnych syntetycznych barwników.

Mniej plastiku – mniej śmieci

Co jeszcze rzuca się w oczy produktach COLABO, to brak zewnętrznej folii na opakowaniu. „Tak, całkowicie zrezygnowaliśmy z celofanu, żeby ograniczyć ilość odpadów. Produkty COLABO miały być bardziej przyjazne dla środowiska, niż większość dostępnych na naszym rynku. I udało się. Każdy element opakowania nadaje się do ponownego przetworzenia lub jest wytworzony z materiałów z recyclingu. Aby to osiągnąć, użyliśmy np. wyłącznie farb wodnych do zadruku opakowania”.

Magia w środku flakonika – zapach perfum COLABO

Opakowanie jest urzekające, przekonuje także jego filozofia. A co znajduje środku? Tu zaczyna się prawdziwa podróż po różnych naturalnych sceneriach! Zapachy z kolekcji perfum COLABO do EDP, czyli Eau de Parfum (wody perfumowane) – więc zapachy o zdecydowanie większej zawartości kompozycji zapachowej niż np. popularne wody toaletowe.

W pierwszej kolekcji COLABO Parfume znajdujemy 5 oryginalnych kompozycji. Kiedy pytamy o to, jakie to są zapachy – zostaje nam polecona strona marki www.colabonature.com.

„Tam opowiadamy o każdym z zapachów. Obrazem, dźwiękami, kolorem, słowami, skojarzeniami. By jak najlepiej dać się poznać. Każdy zapach to zupełnie inna historia. Wszystkie bogate we wrażenia i inspirujące. Są też kompozycje uniseksowe, których charakter odkrywa się bardzo indywidualnie”.

Zapachy COLABO – historie spotkań i podróży

Nazwy zapachów, tak jak ich zdobienia, naprowadzają nas na główne motywy aromatyczne i dominujące w kompozycjach nuty. CITRUS: LEMON & PETITGRAIN to cytrusowa moc cytryny i petitgrain. GREEN: CLARY SAGE & BASIL to zielone nuty prowadzone przez świeżość bazylii i otulającą miękkość zapachu szałwii muszkatołowej. FLORAL: ROSE & BLACKCURRANT to kwiatowy bukiet zdominowany przez charyzmatyczną różę z czarną porzeczką. ORIENTAL: YLANG YLANG & AMYRIS to najbardziej egzotyczna z propozycji, ale co zaskakujące – to orient w świeżej, rzadko spotykanej wersji. I zupełnie niezwykły WOODY: CEDARWOOD & PATCHOULI, czyli fantastyczne doznanie dla wszystkich wielbicieli lasu i wysublimowanych drzewnych nut cedru i paczuli.

Fot. COLABO mat. prasowe

Na każdym opakowaniu znajdziemy także dokładną informację o innych dominujących nutach aromatycznych danej kompozycji, a także oznaczenie kraju lub regionu pochodzenia naturalnych ekstraktów w niej zawartych.

CITRUS: LEMON & PETITGRAIN

CITRUS to cytrusowe nuty, promienie słońca, świeżość, lekkość i siła optymizmu. Zapach inspirowany toskańskim słońcem i soczystością dojrzałych cytrusów. Połączenie cytrusowej słodyczy z nutami drzewnymi: jodłą i drzewem cedrowym ożywi twoje zmysły i uwolni wewnętrzną energię! Sprawdzi się za każdym razem, gdy zechcesz poczuć na sobie odrobinę lata.

GREEN: CLARY SAGE & BASIL

GREEN to soczysta dawka zieleni, orzeźwienia i kreatywności. Zapach łąki w pełnym kwitnieniu w połączeniu z ziołowymi aromatami, sprawi, że poczujesz w powietrzu wczesną wiosnę. Kreacja szałwii muszkatołowej i bazylii zabierze cię w botaniczną podróż po całym świecie.

FLORAL: ROSE & BLACKCURRANT

FLORAL to obowiązkowa pozycja dla wszystkich romantyczek. Zapach róży damasceńskiej w połączeniu z czarną porzeczką przeniesie cię do francuskiej Prowansji. Jest słodko, ale z charakterem! Nic, tylko marzyć.

Fot. COLABO mat. prasowe

ORIENTAL: YLANG YLANG & AMYRIS



Gotowa na nową przygodę? ORIENTAL: YLANG YLANG & AMYRIS zabierze cię w daleką, egzotyczną podróż. Nuty drzewa cedrowego, yang ylang oraz amyris sprawią, że zatrzymasz wspomnienia na długo. Daj się uwieść zmysłowym aromatom.

Fot. COLABO mat. prasowe



WOODY: CEDARWOOD & PATCHOULI



Z zapachem WOODY pójdziesz przez świat ze spokojem i dumnie podniesioną głową. Nuty drzewa cedrowego i aromatyczna paczula dodadzą ci odwagi. Weź głęboki oddech i zaczerpnij pierwotną energię od drzew!

Fot. COLABO mat. prasowe

Świadomość środowiskowa w świecie perfum



COLABO to piękne produkty i wspaniale inspirujące zapachy dla poszukujących oryginalności. To także piękna idea, by starać się dokonywać lepszych wyborów każdego dnia. By żyć świadomie.

Zaintrygowała się marka? Od producenta wiemy, że zapachy COLABO znajdziecie w drogeriach ROSSMANN – warto więc zajrzeć przy okazji na dział perfum i sprawdzić coś nowego.

Więcej informacji znajdziemy także na stronie marki, colabonature oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) – łatwo znaleźć profile i wpisy pod oznaczeniem @colabonature i #colabonature.

Oferta COLABO – na co jeszcze możemy liczyć?

Wiemy też, że prace w COLABO nie ustają i już wkrótce możemy spodziewać się nowości. Postaramy się być pierwsi z ich zapowiedzią! Tymczasem Team COLABO czeka na informacje od Was – jak odbieracie zapachy COLABO? Złapcie ich w mediach społecznościowych!

Fot. COLABO Fot. COLABO mat. prasowe

Artykuł powstał z udziałem marki COLABO