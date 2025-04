Drogerie Rossmann nie zdecydowały się póki co zorganizować słynnej akcji 2+2 na makijaż, która co sezon cieszyła się ogromną popularnością. Mimo wszystko na drogeryjnych półkach aż roi się od przecenionej kolorówki! Większość kosmetyków kupisz teraz taniej o 50%.

Wyprzedaż kosmetyków do makijażu w Rossmannie

Przeceniona jest niemal każda kategoria produktów: podkłady, tusze do rzęs, kredki do brwi, róże, rozświetlacze, pudry, bronzery, szminki i lakiery do paznokci.

Ceny zaczynają się od 4 złotych za lakier do paznokci marki Lovely. Najdroższa, chociaż także przeceniona jest potrójna paleta rozświetlaczy marki SinSkin stworzona wspólnie z Patrycją Kazadi.

Co warto kupić na wyprzedaży w Rossmanie?

rozświetlacz marki Lovely przeceniony z 11,90 zł na 7,99 zł,

puder bambusowy Lovely przeceniony z 17,29 zł na 11,29 zł,

puder brązujący do twarzy Bourjois przeceniony z 69,99 zł na 44,99 zł,

podkład True Match L'Oreal przeceniony z 69,99 zł na 43,99 zł,

tusz do rzęs Lash Sensational Maybelline przeceniony z 36,99 zł na 23,99 zł,

korektor pod oczy Healthy Mix Bourjois przeceniony z 48,99 zł na 31,99 zł,

fluid matująco-kryjący SinSkin przeceniony z 63,99 zł na 31,99 zł,

rozświetlacz w płynie AA przeceniony z 36,99 zł na 23,49 zł.

Udział w promocji biorą takie marki jak:

Wibo,

Bourjois,

Eveline,

Delia,

AA,

SinSkin,

PUPA,

Bourjois,

L'Oreal,

Maybelline,

NYX,

Lovely,

Rimmel,

Revolution Pro,

Max Factor i wiele, wiele innych.

Wszystkie przecenione produkty są dostępne stacjonarnie w drogeriach, ale sporą część możesz również kupić w sklepie internetowym. Promocja na wybrane produkty do makijażu w Rossmannie trwa do 24 kwietnia 2020 r.

