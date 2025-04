Promocję -55% na kosmetyki kolorowe znają wszystkie miłośniczki makijażu. W roku 2020 drogerie Rossmann zaplanowały ją na połowę marca, ale z wiadomych przyczyn termin musiał zostać zmieniony. Akcja promocyjna została przesunięta w czasie, do dzisiaj nie wiadomo było kiedy ruszy.

Reklama

Teraz już wiemy, że wielka akcja promocyjna zaczyna się w sobotę, 16 maja. Poprzednie edycje cieszyły się ogromną popularnością - kosmetyki znikały ze sklepowych półek w błyskawicznym tempie. Tym razem możemy spodziewać się prawdziwego oblężenia!

Promocja -55% na makijaż 2020 w Rossmannie

Przecenione będą wszystkie kosmetyki do makijażu: tusze do rzęs, podkłady, bronzery i róże, korektory, cienie do powiek, szminki, błyszczyki, lakiery do paznokci i całe mnóstwo innych produktów.

Przy wcześniejszych akcjach -55% na makijaż, aby wziąć udział w promocji, trzeba było być posiadaczką aplikacji Klubu Rossmann. Rabat był naliczany od ceny regularnej i nie łączył się z innymi promocjami. W niższej cenie można było kupić 3 różne produkty do makijażu.

Akcja na makijaż 2020 zapowiada się jeszcze ciekawiej niż dotychczasowe promocje - na drogeryjne półki trafiły kosmetyki marek, których do tej pory w Rossmannie nie było - NYX, Isadora, Missha, Wet n Wild, Dermacol czy Revolution Pro.

Do kiedy potrwa promocja? Nie mamy jeszcze takich informacji, ale do tej pory wszystkie akcje -55% trwały średnio 10 dni, więc podejrzewamy, że i tym razem będzie podobnie.

Reklama

Więcej informacji o promocjach:

Ten podkład polskiej marki rozświetla i nawilża skórę. Kupisz go za 35 zł

Krosty na plecach? Ta maska poradzi sobie z nimi błyskawicznie!