Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa, żel antybakteryjny to produkt pierwszej potrzeby. Jego stosowanie jest niezwykle ważne - uniemożliwia rozprzestrzenianie się zarazków i może uchronić cię przed zarażeniem. Już od miesiąca trudno je dostać w popularnych drogeriach i aptekach.

Reklama

Do dyskontów Biedronka właśnie trafiły 3 żele antybakteryjne popularnych marek. Każdy z nich kosztuje 3,99 złotych. Będą do kupienia do 28 marca, a każdy klient będzie mógł kupić tylko 5 produktów (w dowolnej konfiguracji) - to bardzo rozsądne zagranie - dzięki temu żel powinno starczyć dla wszystkich.

Żele antybakteryjne dostępne w Biedronce

Do wyboru są 3 różne żele antybakteryjne marki Marion, Clean Hands i Vellie Japan.

żel antybakteryjny z aloesem do stosowania bez użycia wody Clean Hands, 30 ml,

oczyszczający żel do rąk o właściwościach antybakteryjnych, który usuwa do 99% zanieczyszczeń Marion, 50 ml,

odświeżający antybakteryjny żel do rąk Vellie Japan, 50 ml.

Każdy z nich kosztuje 3,99 zł.

Żele antybakteryjne działają na bazie zawartego w nim alkoholu, najczęściej etylowego, benzylowego oraz trikolosanu, który działa grzybobójczo i bakteriostatycznie. Zawierają również składniki pielęgnacyjne np. glicerynę, aloes czy pantenol, które działają nawilżająco i regenerująco, bo alkohol bardzo wysusza skórę.

Jak poprawnie używać żelu antybakteryjnego?

Żel antybakteryjny można stosować na 2 sposoby:

Po tradycyjnym myciu rąk , które powinno wynosić od 30 do 60 sekund. Po myciu należy dokładnie osuszyć dłonie, ponieważ resztki wody rozcieńczają płyn dezynfekujący, co znacznie obniża jego skuteczność.

, które powinno wynosić od 30 do 60 sekund. Po myciu należy dokładnie osuszyć dłonie, ponieważ resztki wody rozcieńczają płyn dezynfekujący, co znacznie obniża jego skuteczność. Samodzielnie, gdy nie mamy dostępu do wody i mydła - wystarczy wtedy wetrzeć odrobinę żelu w dłonie i zaczekać, aż wyschnie. Żel nie wymaga spłukiwania.

Niestety, może być tak, że żeli antybakteryjnych znów zabraknie w sklepach. Warto wtedy wiedzieć, jak zrobić żel antybakteryjny w domu.

Reklama

Więcej o kosmetykach: