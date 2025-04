Wszystkie fanki rozświetlaczy z pewnością znają kultowy, dostępny w drogeriach Rossmann rozświetlacz marki Lovely - Gold Highlighter. Uwielbiany jest nie tylko za swoją cenę - kosztuje niecałe 11 złotych, ale także za piękny efekt jaki nadaje skórze i wyjątkową trwałość. Dostępny jest w 2 kolorach - wspomnianym złotym (gold) i srebrnym (silver).

Reklama

Teraz ma swojego godnego następcę (chociaż pierwowzór nadal dostępny jest w sprzedaży) - rozświetlacz Gold Digger, który spełnia swoją rolę jeszcze lepiej!

Rozświetlacz Gold Digger od Lovely w Rossmannie

Najważniejsza cecha za którą go kochamy? Rozświetlacz nadaje skórze niesamowity efekt tafli (mokrego policzka) już za pierwszym pociągnięciem. Do tego jest trwały i przyjemny w użyciu, dzięki swojej miękkiej, nieco kremowej konsystencji.

Można go nakładać na sucho jak i na mokro. Najlepiej robić to za pomocą miękkiego, szerokiego pędzelka. Nałóż go w strategicznych miejscach twarzy, które dodatkowo chcesz uwypulkić - na kości policzkowe, czubek nosa, pod łuki brwiowe i na łuk kupidyna.

Od poprzednika różni się też nieco pudełkiem - opakowanie również jest plastikowe i zakręcane, ale jest w różowym, pastelowym odcieniu. Rozświetlacz dostępny jest 3 kolorach: złotym (gold digger), różowym (pink bite) i neutralnym-szampańskim (glow better).

Rozświetlacz Gold Digger Lovely - cena

Rozświetlacz w regularnej cenie kosztuje 13,79 złotych. Teraz kupisz go za 8,79 złotych w stacjonarnych drogeriach oraz sklepie internetowym Rossmann. Promocja trwa do 15 marca 2020.

Reklama

Więcej informacji o promocjach: