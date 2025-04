O gustach się nie dyskutuje, ale... Jest coś w tym, że bez względu na to jakie nuty zapachowe lubimy, najseksowniejsze są te ciepłe i otulające skórę. To one dodają nam zmysłowości i charakteru. I taki właśnie powinien być idealny zapach na randkę. Dobrze, jeśli dominują w nim nuty bergamotki, piżma, jaśminu, róży, różowego pieprzu, wanilii i ambry. Akcentem mogą być również nuty kwiatowe i owocowe, które dodają odrobinę słodyczy i dziewczęcości.

Reklama

Te gadżety będą hitem 2017 roku

Reklama

Najseksowniejsze perfumy na Walentynki

W naszej galerii znajdziecie 12 zapachów, które uznałyśmy za najseksowniejsze. Naszymi ulubiony są: "Pure Poison" Christiana Diora i "Flowerbomb" od Viktora&Rolfa. A Wam, który podoba się najbardziej? Macie jakieś swoje typy?