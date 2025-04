Zapach wybrany na walentynkową noc powinien być uwodzicielski i niebanalny. Razem z naszymi ekspertami wybrałyśmy dla ciebie pięć propozycji, które oczarują każdego faceta! W święto zakochanych zostań prawdziwą królową nocy.

1. Pacco Rabanne – Olympea

Cena: 237,99 zł 80 ml na stronie perfumesco.pl

W 2015 roku otworzył się nowy rozdział w uniwersum Paco Rabanne dzięki Olympei - zapachowi, który jest odpowiednikiem męskiego Invictusa. To współczesna Cleopatra, kobieta wszystkich zwycięstw, emanująca pewnością siebie, magnetyczna i uwodzicielska. Olympea to orientalno - kwiatowe perfumy. Twórcami kompozycji zapachowej są Loc Dong i Anne Flipo.

Pacco Rabanne – Olympea

2. Armani – Si Intense

Cena: 250,58 zł 50 ml na stronie perfumesco.pl

Kompozycja Armani Si Intense jest hołdem dla odważnej i namiętnej kobiety! Mieszankę otwiera kluczowa w tym aromacie zmysłowa nuta czarnej porzeczki, połączona z soczystymi akordami mandarynki, bergamotki i frezji. Subtelny bukiet róży majowej, absolutu neroli oraz kwiatów dzięgiela i osmantusa rozbrzmiewający w nucie serca dodaje zapachowi niesamowitej kobiecości i delikatności. Elegancką a zarazem intensywną bazę stanowi wanilia opleciona drzewnymi i balsamicznymi akordami.

Zapach, mimo że należy do grupy komercyjnych jest wyjątkowy i tajemniczy. A już na pewno sensualny. Zapach jest kobiecy i niezmiernie seksowny. Poleciłabym każdej kobiecie, która chciałaby uwieść faceta.

- Gosia Machnicka, szefowa działu Uroda Polki.pl

Całość zamknięta została w klasycznym czarnym flakonie. Si Eau de Parfum Intense to manifest dla najpiękniejszych aspektów życia – wolności, emocji, odwagi, a przede wszystkim współczesnej i niezależnej kobiety!

Ambasadorką zapachu została pełna szyku i wdzięku aktorka Cate Blanchett.

Armani - Si Intense

3. Yves Saint Laurent - Black Opium

Cena: 277,88 zł 50 ml na stronie iperfumy.pl

Yves Saint Laurent Black Opium to woda perfumowana dla kobiet, która reprezentuje tradycję perfumeryjnego świata. To kompozycja inspirowana muzyką opiera się na aromacie słodkiej kawy. Odzwierciedla tajemnice pragnień, zmysłowości oraz otwartości w podejściu do życia.

Woda perfumowana dla kobiet Yves Saint Laurent Black Opium to połączenie ciepłych i pikantnych nut wanilii, różowego pieprzu czy cedru. Aromat drewna sprawi, że poczujesz się jak królowa nocy. Pokaż swą mistyczną stronę i zaskocz wszystkich.

Inspirację muzyką odzwierciedla również oryginalny flakon wody perfumowanej Yves Saint Laurent Black Opium w czarnym kolorze z połyskującymi drobinkami i wyrazistym, umieszczonym po środku logiem. Teraz pozostaje już tylko otulić swą skórę tym pikantnym, aromatycznym klejnotem.

W Black Opium lubię jego ciepło. Wbrew wieczorowemu wizerunkowi tego zapachu, jego słodkie tony waniliowe i delikatną nutę kawową najbardziej doceniam wczesnym rankiem. To taka piękna, łagodna pobudka w mroźny dzień :)

- Ewa Bakota, red. urody Be Active, Flesz, Flesz Uroda

Yves Saint Laurent - Black opium

4. Hugo Boss Boss Nuit Pour Femme

Cena: 169 zł 75 ml na stronie iperfumy.pl - najniższa promocyjna cena na rynku!

Hugo Boss Nuit Pour Femme to bardzo uwodzicielski i atrakcyjny zapach dla kobiet, który przypomina magiczną noc i jej ekscytujący czar. Twarzą perfum Boss Nuit Pour Femme stała się popularna aktorka Gwyneth Paltrow. Zapach inspirowany był elegancją "małej czarnej".

Sam początek zapachu Hugo Boss Nuit Pour Femme składa się ze słodkiej brzoskwini dopełnionej przez wyjątkowe aldehydy. W sercu skrywa się wdzięczny jaśmin, fiołek i cudowne kwiatowe tony. Urzekające zakończenie tworzy ciepłe drzewo sandałowe i czysty, tajemniczy mech. Luksusowe perfumy damskie Hugo Boss są doskonałym wyborem na wieczorne spotkania towarzyskie.

Zapach dla kobiet Hugo Boss Nuit Pour Femme jest wyrazem kobiecej zmysłowości, wyrafinowania i oryginalnej pomysłowości. Z aromatem perfum żaden mężczyzna ci się nie oprze.

Hugo Boss Nuit Pour Femme

5. Calvin Klein - Eternity

Cena: 138,99 zł za 100 ml na stronie ezebra.pl

Jak bukiet kwiatów - tak pachną perfumy Calvin Klein Eternity. Otul się romantycznymi nutami, które podkreślą twoją zmysłowość. Nadzwyczajne połączenie konwalii, róży, lilii oraz jaśminu zapewnią każdej kobiecie poczucie wyjątkowości. Egzotyczne drzewo sandałowe, piżmo i ambra dodają perfumom ciepłych akcentów. Esencje paczuli i mandarynki dopełniają magiczny koktajl swoją świeżością.

Perfumy Calvin Klein są znane i lubiane na całym świecie. Perfumy Eternity powstały jako symbol miłości. To wyraz oddania, czułości i powiązania kobiety z mężczyzną. Zapach ten pasuje do kobiet eleganckich, które nie boją się pokazać swojej romantycznej duszy. Dzięki odpowiednim składnikom, perfumy mogą być używane przez cały rok. Upojny zapach po chwili rozwija się, dając pierwszeństwo lekkim, kwiatowym nutom, które będą cię otulać cały dzień. Poczuj się piękna i kochana z perfumami Calvin Klein Eternity.

Calvin Klein - Eternity

