Styl Francuzek świetnie uzupełniają noszone przez nie perfumy. Oprócz piżma i paczuli, ich numerem jeden jest także róża. To ponadczasowy wybór, który mimo mnogości zapachowych propozycji, nadal nie wyszedł z mody. Klasyka, po którą sięgają mieszkanki Paryża jest na wyciągnięcie ręki. Poznaj ranking 3 najlepszych różanych perfum, które znajdziesz w Rossmannie.

Przegląd najpiękniejszych perfum o zapachu róży z Rossmanna

Romantyczny i niezwykle uwodzicielski. Różany zapach perfum działa jak magnes, poprawia nastrój i jest niewidocznym dodatkiem, który pasuje do każdej stylizacji. Chociaż ta kwiatowa woń często opisywana jest jako zmysłowa i subtelna, to ukryta jest w nim głębia. To właśnie intensywny, ale nie mdlący zapach decyduje o przewrotności tych perfum. Różane aromaty sprawdzają się świetnie zarówno na wieczorne wyjścia, jak i na co dzień.

The Master Perfumer Rose N°08

Cena: ok. 47 zł

Główne skrzypce grają tu różane aromaty, które zostały uzupełnione o świeże grejpfrutowe i śliwkowe nuty. Ten klasyczny zapach to kompozycja idealna dla kobiet, które chcą rozkoszować się ponadczasową elegancją. To mieszanka słodkości i świeżości, która przywołuje wiosenną aurę.

fot. Najpiękniejsze perfumy o zapachu róży: The Master Perfumer Rose N°08/mat. prasowe

Adopt Rose noire

Cena ok. 50 zł

Ten uwodzicielski zapach to zasługa różanych aromatów ujętych w nutach serca. Ich uzupełnieniem są: drzewo cedrowe, bursztyn oraz różowe ziarna pieprzu. To właśnie ta mieszanka wpływa na intensywność zapachu. Propozycja dla odważnych kobiet, które chcą otulić się eleganckim zapachem i postawić na perfumy, które uwodzą.

fot. Najpiękniejsze perfumy o zapachu róży: Adopt Rose noire/mat. prasowe

Elizabeth Arden Sunflowers

To połączenie dla pań poszukujących energetyzującego zapachu, który pozostanie z nimi przez długi czas. Na nuty głowy składają się tutaj cytryna, melon oraz bergamotka. Ich dopełnieniem w nutach serca są zaś aromaty róży herbacianej, którą subtelnie podbija jaśmin. To propozycja, którą można zaliczyć do grona tanich i dobrych perfum. Zapach jest głęboki i odświeżający.

Cena: ok. 78 zł

fot. Najpiękniejsze perfumy o zapachu róży: Elizabeth Arden Sunflowers/mat. prasowe

Dlaczego różane perfumy są tak popularne?

Perfumy o zapachu róży często są uzupełniane o świeże cytrusowe akordy lub drzewne nuty zapachowe. Ich uniwersalność sprawia, że świetnie komponują się z wieloma aromatami, co daje możliwość tworzenia często nieoczywistych połączeń. To właśnie z tego względu bardzo często są to ulubione perfumy Francuzek, które jak nikt inny potrafią połączyć to, co ponadczasowe z nowoczesnym twistem.

Róża to kwiat o niezwykłym aromacie i bogatej symbolice, który do wyrobu pachnideł wykorzystywany był już w starożytnym Egipcie, Grecji i Persji. Perfumy z różą są jak mała czarna - klasyczne, eleganckie i odporne na szybko mijające trendy.

