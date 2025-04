Kobiety pokochały rozświetlacze. I nic dziwnego, potrafią dodać skórze blasku lepiej niż niejeden podkład czy krem. Jeszcze kilka lat temu w swojej ofercie miały go tylko wybrane marki makijażowe, najczęściej te z liniami dla profesjonalistów. Teraz znajdziecie je niemal we wszystkich kolekcjach - od tych luksusowych po popularne.

Reklama

Najnowsze rozświetlacze na wiosnę 2017

Niemal co sezon w drogeriach i perfumeriach pojawiają się nowe rozświetlające kosmetyki do twarzy. Mamy wrażenie, że marki wręcz się prześcigają w ich produkcji. Wybrałyśmy 9, które spodobały nam się najbardziej.

Najnowsze perfumy na wiosnę 2017

Nasze ulubione rozświetlacze do twarzy

Na pierwszym miejscu stawiamy rozświetlacz kultowej marki Becca, która wreszcie pojawiła się w Polsce. Jej produkty dostępne są w perfumeriach Sephora. Wybrałyśmy odcień złoto-miedziany, będzie pięknie podkreślał opaleniznę. Na drugim plasuje się rozświetlacz Too Faced. To jedna z naszych ulubionych marek, a poza tym zobaczcie same. Nie sposób nie kochać go za to opakowanie. Na trzecim produkt od JeffreeStar Cosmetics - doceniamy go przede wszystkim za niezwyklą gamę kolorystyczną.

Reklama

Gdzie nakładać rozświetlacz, aby wyglądać zniewalająco?