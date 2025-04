Najnowsze promocje w Rossmannie na styczeń 2020 dotyczą przede wszystkim kosmetyków do pielęgnacji. Starałyśmy się wybrać (w miarę możliwości) na tyle uniwersalne kosmetyki, aby sprawdziły się przy większości typów skór, włosów czy karnacji. Które z nich trafią na twoją listę zakupów?

Nawilżająca odżywka do włosów, Natura Siberica, cena z 34,99 zł na 25,99 zł

Natura Siberica znana jest z rewelacyjnych kosmetyków do włosów. Linia w miętowych opakowaniach to jedna z naszych ulubionych. Odżywka doskonale nawilża i sprawia, że włosy zyskują miękkość i lepiej się układają. Lubimy ją też za dużą pojemność - 400 ml.

W promocyjnej cenie znajdziesz także inne kosmetyki marki Natura Siberica.

fot. Archiwum prywatne

Szampon Nordic, L'Biotica, cena z 24,99 zł za 19,99 zł

Do drogerii Rossmann trafiły właśnie najnowsze szampony i odżywki do włosów od marki L'biotica. Kosmetyki zostały podzielone na trzy linie: Nordic, Indie i Jungle, każda o innym działaniu i przeznaczona do innego rodzaju włosów. Szukaj ich na oddzielnych, tekturowych standach.

fot. Archiwum prywatne

Żel aloesowy Botanic Ritual Spa, Bielenda, cena z 25,99 zł na 18,29 zł

Botanic Ritual Spa to świetna linia do pielęgnacji twarzy i ciała. Naszą uwagę zwrócił przede wszystkim żel aloesowy, który koi, nawilża i regeneruje. Warto zrobić zapasy przed latem.

fot. Archiwum prywatne

Żel do oczyszczania twarzy, Love Beauty and Planet, cena z 29,99 zł na 17,49 zł

Na tekturowych standach w wybranych Rossmannach znajdziesz kosmetyki marki Love Beauty and Planet - większość w promocyjnych cenach. Nam najbardziej spodobał się żel do oczyszczania twarzy z zieloną herbatą i wetiwerem. Jest również wersja z wodą kokosową i kwiatami mimozy.

fot. Archiwum prywatne

Krem nawilżający do twarzy Natura Eco, Lirene, cena z 27,99 zł na 20,99 zł

Krem zawiera aż 97% składników organicznych i pochodzenia naturalnego. Jednym z nich jest organiczny ekstrakt z malwy zamknięty w plantsomie, który zapewnia intensywne nawilżenie głębokich warstw naskórka.

Do wyboru jest kilka wersji kremów do twarzy i kosmetyków uzupełniających pielęgnację. Przeceniona jest cała linia Natura Eco od Lirene.

fot. Archiwum prywatne

Płyn micelarny przeciw przesuszaniu Mixa, cena z 23,99 zł na 17,99 zł

Marka Mixa ma w swojej ofercie jedne z najlepszych płynów micelarnych na rynku. Nie tylko świetnie oczyszczają skórę z makijażu i innych zanieczyszczeń, to jeszcze nawilżają i nie powodują dodatkowych podrażnień. Lubimy je też za wielkość opakowania. W promocji dostępne są również inne wersje płynu.

fot. Archiwum prywatne

Kolekcja do makijażu Misslyn

Pamiętacie markę Misslyn? Kiedyś dostępna była w drogeriach Hebe, teraz znajdziesz jej produkty na tekturowych standach we wszystkich Rossmannach. W ofercie są nie tylko róże, ale również bronzery, rozświetlacze, szminki. Wszystko w obniżonych o połowę cenach.

fot. Archiwum prywatne

Kosmetyki Nath, Natalia Siwiec dla Make Up Revolution

Kolekcja sygnowana przez Natalię Siwiec jest naprawdę piękna - opakowania utrzymane w pudrowych i metalicznych różach skrywają bajecznie kolorowe produkty. W promocyjnych cenach znajdziesz obecnie dwie palety cieni do powiek (z 49,99 zł na 24,99 zł) i rozświetlacz (z 29,99 zł na 11,99 zł).

fot. Archiwum prywatne

Artykuł przygotowany na podstawie oferty losowej drogerii Rossmann w Warszawie. Oferty między poszczególnymi drogeriami mogą się różnić.

