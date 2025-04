Pomału, ale nieubłaganie zbliża się jesień. Niektóre z nas jej nienawidzą, inne nie mogą się jej doczekać. Bez względu na to, po której ze stron jesteście, zmiana sezonu zawsze oznacza sporo kosmetycznych nowości, a z tego cieszy się już chyba większość z nas, prawda?

Nowości kosmetyczne na wrzesień 2017

Co wraz z początkiem września pojawi się w drogeriach? Przede wszystkim całe mnóstwo kosmetyków pielęgnacyjnych. Skóra po lecie wymaga regeneracji, najlepiej w postaci porządnej dawki nawilżenia i odżywienia. By była gotowa na przyjmowanie z kremów i balsamów wszystkiego co najlepsze, wcześniej należy zafundować jej delikatne, ale skuteczne oczyszczanie. Pomogą wam w tym dwie nowe maseczki - jedna od Glam Glow, a druga od Clinique.

Jedną z nowości, na którą warto zwrócić szczególną uwagę jest serum marki Klapp. To preparat, który uzupełnia zasoby wilgoci w skórze, zapobiega przesuszeniu i powstawaniu drobnych zmarszczek oraz rewitalizuje cerę.

Sprawdź nasze kosmetyczne hity września!

A co nowego w „kolorówce"? Wszystkie fanki makijażu z pewnością zachwyci najnowsza paleta do rozświetlania i konturowania od marki The Balm. Zajrzyjcie do naszej galerii po najgorętsze nowości!