Linia Energy C

Główny składnik aktywny to skoncentrowana witamina C to kuracja o działaniu rozjaśniającym i antyoksydacyjnym. Zapewnia ochronę i działanie przeciwrodnikowe, rozjaśnianie kolorytu i rozświetlenie skóry, niweluje pierwsze zmarszczki i drobne bruzdy.

Intensywnie rozświetlający krem pod oczy zawiera wysokie stężenie witaminy C rozjaśnia cienie pod oczami, likwiduje oznaki zmęczenia, dodając spojrzeniu świeżości. Substancje o działaniu napinającym pochodzenia roślinnego stymulują syntezę kolagenu i elastyny, dzięki czemu skóra staje się gładka, zyskuje odpowiedni poziom nawilżenia, a drobne zmarszczki wokół oczu ulegają redukcji. Z kolei Intensywnie rozświetlający krem do twarzy rozjaśnia koloryt, dodaje skórze blasku. Jego Intensywne działanie antyoksydacyjne neutralizuje wolne rodniki, chroni przed promieniowaniem słonecznym, dzięki czemu zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry. Dzięki kombinacji substancji aktywnych skóra staje się odpowiednio nawilżona i gładka, zyskuje naturalny blask, a drobne zmarszczki ulegają spłyceniu. Intensywnie rozświetlające serum z witaminą C to intensywna, 4-tygodniowa kuracja o działaniu przeciwrodnikowym, nawilżającym inapinającym. Preparat zwiększa naturalną odporność skóry na działanie wolnych rodników i wpływ promieniowania ultrafioletowego. Wysoko skoncentrowana witamina C (10%) jest zamknięta w obrębie specjalnie skonstruowanej nakrętki, co gwarantuje jej stabilność i niezwykle skuteczne działanie.

Linia Collagen 360

Główny składnik aktywny to wzbogacony kolagen morski to kuracja o działaniu napinającym i ujędrniającym. Intensywnie ujędrniający krem pod oczy to krem najnowszej generacji redukujący oznaki starzenia się skóry wokół oczu. Wykazuje właściwości napinające skórę, wygładza skórę wokół oczu, widocznie redukuje zmarszczki, stymulując regenerację kolagenu. Zawiera wyjątkowe pigmenty, które skutecznie maskują cienie i opuchliznę wokół oczu. Intensywnie ujędrniający krem do twarzy skutecznie przeciwdziałała utracie obecnego w skórze kolagenu oraz chroni trójwymiarową strukturę skóry. W połączeniu z retinolem i witaminą C jeszcze skuteczniej stymuluje odnowę tkankową, wykazując intensywne działanie ujędrniające i przeciwzmarszczkowe.

Linia Stem Cell

Główny składnik aktywny to roślinne komórki macierzyste (kuracja regenerująca). Ultra skoncentrowane serum o intensywnym działaniu regenerującym zawiera 10% wyciągu z komórek macierzystych, wykazuje silne działanie przeciwstarzeniowe, spowalniając tym samym proces starzenia się skóry. Krem rewitalizujący łączy działanie wyciągów z roślinnych komórek macierzystych z czynnikami wzrostu, aby regenerować skórę od wnętrza komórki. Czynniki wzrostu to małe fragmenty biologicznie czynnych protein, które stanowią kluczowy element komunikacji między komórkami oraz zewnętrznej kontroli mechanizmów reprodukcji. Są w stanie przyciągać komórki do obszarów, w których są one niezbędne. Biorą udział w tworzeniu nowych komórek poprzez podział komórkowy.

Linia Radiance DNA

Główny składnik aktywny to [meso]recovery complex, DMAE (kompleksowa kuracja odmładzająca, która odwraca zmiany w DNA komórek). Serum remodelujące, którego formuła pozwala na odnowę i odbudowę skóry głęboko od wewnątrz zapewnia spójność komórek i ma silne właściwości odmładzające. Znacząco poprawia napięcie skóry, pobudza produkcję kolagenu i wzmacnia macierz skóry właściwej, przywracając prawidłowe połączenie pomiędzy naskórkiem a skórą właściwą. Zagęszcza skórę i przywraca owal twarzy, skóra staje się grubsza, a zmarszczki wyraźnie wygładzone. Krem remodelujący na dzień SPF 15 to globalna kuracja przeciwstarzeniowa, stworzona w celu pobudzenia podstawowych funkcji życiowych komórek skóry. Preparat wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, pobudza fibroblasty do syntezy kolagenu i kwasu hialuronowego, ma też właściwości antyoksydacyjne. Skóra odzyskuje elastyczność i jędrność, jest jaśniejsza i promienna, a zmarszczki ulegają stopniowej redukcji.

Krem remodelujący na noc synchronizuje procesy odnowy skóry, w naturalny sposób wykorzystuje spadek metabolizmu komórkowego w nocy podczas odpoczynku i stymuluje aktywność genów odpowiedzialnych za odnowę skóry w czasie snu. Unikalny [meso]recovery complex i chronogen umożliwiają zrównoważenie procesów aktywności i odpoczynku, ponadto naprawiają uszkodzenia w DNA, które zachodzą w komórkach w ciągu dnia. Skóra zyskuje wypoczęty wygląd, staje się gęsta i gładka, a zmarszczki ulegają wygładzeniu. Krem remodelujący okolice oka to wyjątkowa formuła stworzona dla kompleksowej korekcji konturu oka o potrójnym działaniu: przeciwzmarszczkowym, redukującym obrzęki i rozjaśniającym cienie pod oczami. Intensywnie rewitalizuje skórę, ma działanie drenujące i pobudza mikrokrążenie. Zapewnia długotrwały efekt poprawy napięcia skóry i zmniejsza głębokie zmarszczki. Skóra pod oczami staje się gładka, jednolita, rozjaśniona, worki pod oczami i cienie ulegają wyraźnej redukcji.