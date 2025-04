Latem używamy zupełnie innych perfum niż zimą. I nie ma w tym nic dziwnego, przy wysokich temperaturach staramy się zapewnić sobie przynajmniej minimum orzeźwienia. Grejpfrut, limonka, pomarańcza i gruszka to najczęściej pojawiające się nuty zapachowe w owocowych perfumach. W tych kwiatowych znajdziecie przede wszystkim różę, jaśmin i bergamotkę. Sprawdźcie nasz przegląd!

Reklama

A może wolisz perfumowane mgiełki do ciała?

Ciepłe i pudrowe

Miłośniczki ciężkich, kadzidłowych zapachów (czyli my) też mają swoje letnie odpowiedniki. Nazwałyśmy je jednym słowem: pudrowe. Otulają naszą skórę ciepłymi, zmysłowymi nutami. Róża podkręcona jest wetiwerem i piżmem, a irys doskonale komponuje się z ylang-ylang i cedrem.

1. woda perfumowana Poudree Narciso Rodriquez, cena 265 zł za 30 ml, 2. woda perfumowana L'Atelier Irys Givenchy, cena 819 zł za 100 ml, 3. woda perfumowana Dahlia Divin Givenchy, cena 299 zł za 30 ml

Cytrusowe i orzeźwiające

Cytrusy, lawenda, cyprysy, kokos i jabłko - świeżo i egzotycznie. Wielbicielki arbuzowo-melonowych kompozycji będą zachwycone. 100 % orzeźwienia idealne na wakacje w tropikach.

1. woda perfumowana Paradiso Azzurro Roberto Cavalli, cena 189 zł za 30 ml, 2. woda toaletowa Summer CK One, cena 169 zł za 100 ml, 3. woda toaletowa Solarissimo Azzaro, cena 159 zł za 75 ml

Słodkie i owocowe

Uwielbiamy słodkie nuty podkręcone wytrawnymi zapachami. Maracuja i rum? Brzmi fantastycznie. Kwiat pomarańczy i białe piżmo? Doskonałe, letnie połączenie.

1. woda toaletowa New York Pills Carolina Herrera, cena 149 zł za 20 ml, 2. woda perfumowana Candy Kiss Prada, cena 265 zł za 30 ml, 3. Woda toaletowa Girl Tommy Hilfiger, cena 129 zł za 30 ml

Kwiatowe

W kwiatowych zapachach najbardziej lubimy to, że są bardzo kobiece. W zależności od tego czy dodamy do nich ciepłych, kadzidłowych nut, czy owocowych i rześkich otrzymamy coś zupełnie innego - są po prostu doskonałą bazą do eksperymentowania. Nasze ulubione perfumy? Nowa wersja klasyka od Diora.

Reklama

1. woda toaletowa La vie est belle Florale Lancome, cena 299 zł za 50 ml, 2. woda toaletowa Eau Lumiere J'adore Dior, cena 355 zł za 50 ml, 3. woda perfumowana So First Van Cleef & Arpels, cena 189 zł za 30 ml