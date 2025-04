W tym roku manicure powinien być bardzo efektowny! Wiosna będzie należeć do żywych, błyszczących lakierów. Błękity, czerwienie, fiolety czy pomarańcze to kolory obowiązkowe tej wiosny. Fankom mocniejszych odcieni spodobają się głębokie odcienie granatu, fioletu czy czerni. Sezon wiosenny będzie obfitował w witaminowy zastrzyk świeżych barw. Nie wiesz na co się zdecydować? Zobacz nasz przegląd najmodniejszych lakierów do paznokci na wiosnę!

Kolekcja lakierów Orly

Paleta kolorów, inspirowana barwami ciepłego wiosennego brzasku, pomoże ukazać światu Twoje kobiece oblicze. Poczuj odurzającą radość świata budzącego się ze snu i wiosenną świeżość, nasyconą naturalną, żywiołową energią. Słowo blush oznacza naturalny rumieniec, który maluje się na skórze rozświetlonej wiosennym słońcem. W kolekcji znajdziemy 6 odcieni: Naked Canvas, Cheeky, First Blush, Dare to Bare, Classic Contours,Flawless Flush.

Kolekcja lakierów Bobbi Brown

Edycja limitowana lakierów z wiosennej kolekcji Bobbi Brown. 2 lakiery w odcieniu koralowym Nectar Nail Polish lub brzoskwiniowym Bare Peach Glitter Nail Polish. Miłośniczki klasycznych kolorów będą zachwycone!

Kolekcja zapachowych lakierów Revlon

Revlon Parfumerie™ to 11 odcieni lakierów o rozmaitych kompozycjach zapachowych, dających kryjący efekt. Cała kolekcja dzieli się na trzy rodziny nut zapachów:

Owoce & Kwiaty o egzotycznych nutach, w wibrujących żywych kolorach, Słodkie & Pikantne to intensywne głębokie odcienie i apetyczne nuty drzewne i korzenne Świeże – to orzeźwiające, czyste nuty oraz paleta pastelowych odcieni. Cała gama to mix klasycznych i najmodniejszych odcieni stworzona przez markę będącą prawdziwym ekspertem w dziedzinie kolorów. Nowe buteleczki w stylu vintage będą ozdobą najelegantszej toaletki.

Kolekcja lakierów Delia

Linia produktów do pielęgnacji i stylizacji Coral, będąca jedną z linii produktowych firmy Delia Cosmetics przeszła refreshing. Zmieniony, nowoczesny, wyrazisty logotyp w kształcie litery „C” będzie znakiem rozpoznawczym wszystkich produktów z linii. Nowa odsłona Coral to odżywki do paznokci, zmywacze i przed wszystkim 96 kolorów emalii do paznokci, które pokochały kobiety w ponad 40 krajach na całym świecie, w nowych opakowaniach i z nowym, trójwymiarowym, głębokoszlifowanym płaskim pędzelkiem, który doskonale rozprowadza lakier po płytce paznokcia.

Kolekcja lakierów Rio Rash Revlon

Nowe Lakiery do paznokci Revlon to tętniący życiem fiolet i połyskujące złoto, które odzwierciedlają najnowsze trendy i pozwalają osiągnąć wesołe wykończenie modnego looku w stylu glamour.