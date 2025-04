W ofercie marki Urban Decay znajdziesz wszystko to, co jest potrzebne do wykonania pełnego makijażu m.in. podkłady, bazy pod makijaż, pudry, bronzery, szminki, kredki do oczu i ust, rozświetlacze, róże. Najbardziej znane są jednak świetnie skomponowane palety cieni do powiek.

Kultowa Naked doczekała się już kilku wersji - jedną z najbardziej lubianych jest Naked Honey - utrzymana w ciepłych, miodowych odcieniach. Teraz kupisz ją 30% taniej w perfumeriach Sephora!

Paleta Naked Honey od Urban Decay w Sephorze

W palecie znajdziesz 12, mocno napigmentowanych cieni do powiek o różnych wykończeniach - matowych, metalicznych i brokatowych. Kolorystyka opiera się wyłącznie na ciepłych odcieniach - od jasnych beży poprzez różne kolory złota, miedzi na miodowych i czekoladowych brązach kończąc.

Jak każda paleta Urban Decay, cienie zamknięte są w porządnym, metalowym opakowaniu z lusterkiem i wegańskim pędzelkiem z dwoma końcówkami - mniejszy, gęstszy świetnie sprawdzi się do nakładania cieni wzdłuż dolnej powieki, większy pędzelek nadaje się do nakładania cieni na górnej powiece i blendowania.

Paleta sprawdzi się u wszystkich kobiet o ciepłym typie urody - Wiosny i Jesienie będą zachwycone! Można nią wyczarować zarówno makijaż dzienny z użyciem matowych odcieni beżu i jasnego złota, jak i seksowne smoky eyes na wieczór z wykorzystaniem matowych brązów i miodowych cieni.

Paleta w regularnej cenie kosztuje 235 złotych. Teraz kupisz ją za 163 złote podczas wielkich wyprzedaży w perfumeriach Sephora.

Jak wykonać makijaż cieniami Naked Honey od Urban Decay?



Jeśli chcesz uzyskać dzienny, naturalny i rozświetlony makijaż nałóż na całą powiekę jeden ze złotych cieni (np. Honey) a górną linię rzęs podkreśl matowym brązem (Sting). Złoty cień rozetrzyj najjaśniejszym, beżowym cieniem aż do łuku brwiowego.

makijaż nałóż na całą powiekę jeden ze złotych cieni (np. Honey) a górną linię rzęs podkreśl matowym brązem (Sting). Złoty cień rozetrzyj najjaśniejszym, beżowym cieniem aż do łuku brwiowego. Jeśli marzy ci się seksowne smoky eyes wykorzystaj wszystkie metaliczne brązy - średni nałóż na środek powieki, jaśniejszym podkreśl wewnętrzne kąciki, a najciemniejszym zewnętrzne kąciki i dolną powiekę. Aby jeszcze bardziej przyciemnić makijaż, wykorzystaj czarny eyeliner do zrobienia kreski na górnej powiece.

wykorzystaj wszystkie metaliczne brązy - średni nałóż na środek powieki, jaśniejszym podkreśl wewnętrzne kąciki, a najciemniejszym zewnętrzne kąciki i dolną powiekę. Aby jeszcze bardziej przyciemnić makijaż, wykorzystaj czarny eyeliner do zrobienia kreski na górnej powiece. Paleta sprawdzi się również przy makijażu make up no make up - najjaśniejszym matowym beżem pokryj całą powiekę, a wewnętrzne kąciki podkreśl jednym ze złotych cieni.

