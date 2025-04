W tym miesiącu w drogeriach znajdziecie całą gamę kosmetyków w obniżonych cenach. Przede wszystkim warto skupić się na pojedynczych wyprzedażowych akcjach, które organizuje Rossmann, Hebe i SuperPharm. W ciągu kilku dni odbywają się promocje na wybrane kategorie produktów: do twarzy, oczu, ust czy dłoni. Oprócz tego w ciągu najbliższych dwóch tygodni będą przecenione kosmetyki marki Loreal, Maybelline, Pierre Rene, Pantene czy marki, która właśnie wchodzi na polski rynek - Wet n Wild.

Reklama

My na pewno zaopatrzymy się w balsam likwidujący rozstępy Elancyl i rajstopy w spray'u Lirene - piękna skóra to podstawa! Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej przecenionych produktów.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Kosmetyki rozjaśniające do włosów

Najlepsze kremy CC do twarzy

Kultowe kremy z popularnych drogerii