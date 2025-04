To już drugi odcinek naszego cyklu. Po raz kolejny przejrzałyśmy specjalnie dla Was promocje w popularnych drogeriach (Rossmann, Hebe, Superpharm, Jasmin, Daily, Sephora, Douglas i Natura) i wybrałyśmy te najciekawsze.

W najbliższych dniach sporo taniej możecie kupić m.in. tusze do rzęs marek np. Catrice czy Bourjois, bosko pachnące perfumy od Moschino, serum antycellulitowe marki Topła albo odżywkę do rzęs Regenerum. Miłośniczki owocowych balsamów powinny być zadowolone z obniżki cen ślicznych masełek do ciała marki Bielenda a te, które uwielbiają malować paznokcie z obniżki cen lakierów marki Bourjois.

W naszej galerii znajdziecie najlepsze promocje w drogeriach: