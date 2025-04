To już trzeci odcinek naszego przeglądu najlepszych promocji w popularnych drogeriach i perfumeriach. Tym razem kosmetyki prosto z Rossmanna, Hebe, Daily, Natury, Douglasa i Sephory.

Wśród nich znajdziecie wody perfumowane od najlepszych projektantów, odżywki do włosów, nawilżające balsamy do ciała, kremy matujące idealne na lato, serum do rzęs i szybkoschnące lakiery. Mamy też kilka makijażowych nowinek - podkład, luksusowy tusz do rzęs i błyszczyk. A to wszystko w atrakcyjnych cenach! Na co skusicie się tym razem?



Więcej o kosmetykach:

W naszej galerii znajdziecie kosmetyki w najlepszych cenach: