W tym miesiącu warto kupić przede wszystkim perfumy - w perfumeriach i drogeriach znajdziecie mnóstwo propozycji w atrakcyjnych cenach. Może to dobry moment na rozpoczęcie poszukiwań nowego zapachu na jesień?

Reklama

Obok perfum pojawią się również lekkie podkłady do twarzy i piękna kasetka cieni do powiek, którą wyczarujecie makijaż od nude aż po smoky eyes. Z czystym sumieniem polecamy także koncentrat na niedoskonałości od marki Lierac i odżywczy balsam do ciała marki Evree. Na co skusicie się w tym miesiącu?

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Kosmetyki z dynią nie tylko na Halloween

Eyeliner w żelu - idealny sposób na czarne kreski

Seksowny fiolet wkracza do trendów!