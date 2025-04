W ostatnim miesiącu wakacji pojawi się kilka ciekawych promocji na lubiane przez nas kosmetyki. Wśród nich znajduje się m.in. ekologiczny olejek Bio Oil, nasz ulubiony peeling do ciała od Dax Perfecta, mocno nawilżająca maseczka do twarzy (możesz ją zrobić sama w domu!) czy balsam ze złotymi drobinkami podkreślający opaleniznę.



Hitem w drogeriach i perfumeriach są tusze wydłużająco-pogrubiające do rzęs - tych w bardzo atrakcyjnych cenach udało nam się znaleźć aż 3. Warto skusić się także na regenerujące maski i odżywki do włosów oraz żele i płyny micelarne do twarzy.



