Zapachy z nutami mchu są popularnym wyborem zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. To jedne z najbardziej klasycznych akordów stosowanych w perfumerii. Charakteryzują się wyrafinowaną głębią, a ich bogata baza sprawia, że utrzymują się na skórze przez długi czas. W rankingu znajdziesz wyjątkowe damskie zapachy, które wyróżniają się obecnością nut mchu i doskonale wpisują się w gusta miłośniczek eleganckich, ale i uniwersalnych perfum.

Burberry Touch for Woman to elegancki, kwiatowo-drzewny zapach, który łączy kobiecą delikatność z nutami drzewnymi i mchem. Jest to perfumowana woda dla kobiet, które cenią klasykę i subtelność, ale nie chcą rezygnować z trwałości i głębi zapachu.

Wyważona kompozycja kwiatowo-drzewna.

Delikatny, ale trwały zapach.

Idealny na codzienne okazje.

Polecany dla kobiet szukających subtelnego, ale wyrafinowanego zapachu.

Trwałość odpowiednia dla wody perfumowanej.

Może być zbyt lekki dla osób preferujących głębokie zapachy perfum z długim ogonem.

fot. Elegancki zapach perfum z nutami mchu Touch for Woman Burberry/ materiały prasowe

Funny! marki Moschino to radosna, cytrusowo-kwiatowa kompozycja, w której odnajdziemy świeżość i lekkość przełamaną subtelnymi nutami drzewnymi i mchu. Zapach wprowadzony na rynek w 2007 roku jest dedykowany kobietom, które lubią energiczne, ale jednocześnie eleganckie kompozycje.

Świeży i owocowy zapach z drzewnym wykończeniem.

Subtelne nuty mchu nadają głębi i trwałości.

Lekki, ale z charakterem – doskonały na dzień.

Idealny na ciepłe dni dla kobiet lubiących energetyczne zapachy.

Może być zbyt lekki dla miłośniczek słodszych i bardziej wyrazistych orientalnych perfum.

Nuty mchu dodają trwałości i głębi.

fot. Świeże perfumy z nutami mchu Funny! Moschino/ materiały prasowe

Green Tea marki Elizabeth Arden to cytrusowo-aromatyczne perfumy dla kobiet, które charakteryzują się świeżością i lekkością. Idealne dla osób ceniących naturalne i energetyzujące zapachy. Kompozycja bazuje na nutach zielonej herbaty, wspartych cytrusami i nutami drzewnymi, tworząc harmonijną całość.

Odświeżający, lekki zapach na co dzień.

Energetyzujące nuty cytrusów, dębowego mchu i zielonej herbaty.

Uniwersalna kompozycja, odpowiednia na każdą porę roku.

Może być zbyt lekki dla osób preferujących intensywne perfumy.

Uniwersalny na co dzień.

fot. Odświeżający zapach perfum z akordami mchu Green Tea Elizabeth Arden/ materiały prasowe

