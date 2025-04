Nuty malin w perfumach potrafią nadać kompozycji charakteru – są rześkie, ale też zmysłowe. Tego typu zapachy są szczególnie popularne wśród kobiet ceniących świeżość i owocową lekkość z domieszką głębi. W naszym zestawieniu znalazły się zarówno kultowe klasyki, jak i bardziej sportowe wariacje. Sprawdź, który zapach najlepiej pasuje do ciebie.

Woda toaletowa Cool Water marki Davidoff to klasyczny zapach z nutami kwiatowo-wodnymi, które doskonale sprawdzą się w ciepłe dni. Choć z założenia świeży, skrywa w sobie delikatną słodycz, której źródłem są nuty malin. To jeden z najpopularniejszych zapachów, który jest idealny dla kobiet ceniących lekkość i orzeźwienie.

Odświeżająca, lekko słodka kompozycja z dominującymi nutami wodnymi i kwiatowymi.

Nuty malin nadają zapachowi nieco owocowego uroku i kobiecości.

Idealny na dzień, zwłaszcza wiosną i latem.

Może nie odpowiadać osobom preferującym cięższe, orientalne perfumy.

Malinowy akcent dodaje słodyczy i charakteru.

Dobrze sprawdza się w ciągu dnia.

fot. Perfumy z malinowym akcentem Davidoff Cool Wate/ materiały prasowe

Lady Million od Paco Rabanne to perfumy pełne luksusu i zmysłowości. Choć główną rolę odgrywają tu nuty białych kwiatów i miodu, malinowy akcent dodaje im wyjątkowej głębi i elegancji. Zapach jest bardzo kobiecy, intensywny, ale nie przytłaczający.

Kompozycja z kategorii kwiatowo-orientalnych.

Nuty malin przeplatają się z jaśminem, paczulą i ambrą.

Mocny i trwały zapach, idealny na wieczór lub specjalne okazje.

To perfumy, które są trwałe i mają intensywny zapach.

Mogą być zbyt ciężkie podczas upalnych dni.

fot. Luksusowe perfumy z nutami malin Paco Rabanne Lady Million/ materiały prasowe

Fruity Rhythm marki Adidas to sportowa woda toaletowa o mocno owocowym charakterze. Malinowy akcent w kompozycji jest bardzo wyczuwalny i nadaje perfumom radosnego, energicznego charakteru. To zapach, który przypadnie do gustu kobietom, które lubią aktywny styl życia.

Lekki i energiczny zapach owocowy.

Wyczuwalne są malina i czarna porzeczka.

Idealny na co dzień i do aktywności sportowej.

Może nie przypaść do gustu osobom szukającym eleganckich, cięższych kompozycji.

Przystępna cena.

fot. Malinowy akcent w lekkich perfumach Adidas Fruity Rhythm/ materiały prasowe

To elegancka kompozycja, w której malina odgrywa kluczową rolę. Zapach łączy w sobie świeżość i słodycz z nutami kwiatowymi i drzewnymi. Idealny dla kobiet, które szukają wyrafinowania w codziennej formie.

Zapach z kategorii kwiatowo-owocowych.

Główna nuta – malina – uzupełniona przez frezję, paczulę i bursztyn.

Uniwersalny, nadaje się zarówno na dzień, jak i wieczór.

Uniwersalny zapach na każdą okazję.

To słodkie perfumy, które mogą nie przypaść do gustu osobom preferującym lżejsze, bardziej rześkie zapachy.

fot. Świeży zapach perfum z nutą malin Giorgio Armani Emporio Armani Diamonds/ materiały prasowe

