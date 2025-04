Zapach jabłka przywodzi na myśl ciepłe wiosenno-letnie miesiące. To jedna z chętnie wybieranych kompozycji przez osoby, które cenią sobie świeżość i owocową lekkość. Jabłko w perfumach może przybierać różne oblicza – od soczystych, zielonych akordów, przez słodkie i karmelizowane nuty, aż po bardziej kwiatowe i eleganckie wariacje.

W połączeniu z innymi składnikami, takimi jak wanilia, drzewo cedrowe czy piżmo, tworzy zapachy zarówno codzienne, jak i wieczorowe. Zapoznaj się z najlepszymi perfumami, które zawierają w sobie jabłkowe akordy i zachwycają trwałością oraz wyjątkowym charakterem.

Spis treści:

Perfumy Nina od Nina Ricci to czarująca i dziewczęca kompozycja, która emanuje lekkością i magią. Zapach zamknięty jest w charakterystycznym flakonie w kształcie czerwonego jabłka. Owocowe nuty jabłka połączone zostały z cytrusami i kwiatami, co sprawia, że perfumy są świeże i jednocześnie uwodzicielskie.

Idealne na co dzień oraz na romantyczne wieczory

Doskonałe dla kobiet ceniących eleganckie, ale niezbyt ciężkie zapachy

Świeży i kobiecy zapach

To trwałe perfumy, które długo utrzymują się na skórze

Może nie przypaść do gustu osobom preferującym bardziej intensywne nuty drzewne

fot. Jabłkowe nuty w perfumach Nina Ricci Nina/ materiały prasowe

Boss Woman to elegancka i nowoczesna kompozycja zapachowa od Hugo Boss. To zapach stworzony dla silnych, pewnych siebie kobiet, które cenią styl i klasykę. Nuty owocowe, w tym jabłko i ananas, nadają perfumom świeżości, a akordy drzewne dodają im charakteru.

Świetnie sprawdzi się u kobiet, które lubią owocowe, ale eleganckie zapachy

Nie sprawdzi się dla osób preferujących słodsze i bardziej intensywne orientalne perfumy

Wyrafinowany zapach o dobrej trwałości

fot. Zapach ze świeżymi akordami jabłka Hugo Boss Boss Woman/ materiały prasowe

Pure Lightness od Adidas to lekki, sportowy zapach dla kobiet, które lubią świeżość i swobodę. Jest to propozycja idealna na co dzień, szczególnie dla aktywnych kobiet. Jabłko w połączeniu z melonem i kwiatami nadaje perfumom rześkiego charakteru.

Idealny dla energicznych kobiet, które poszukują lekkiego zapachu

Sprawdzi się do codziennego użytku, szczególnie wiosną i latem

Nie jest zapachem wieczorowym

Lekka, nietrudna kompozycja

Zapach jest podbudzający, świeży ale ulotny

fot. Owocowy zapach z nutami jabłka na co dzień Adidas Pure Lightness/ materiały prasowe

Zapach Red Delicious od DKNY to odważniejsza wersja klasycznego Be Delicious. To perfumy, które uwodzą, ponieważ połączenie soczystego jabłka z kwiatami i drzewnymi akordami nadaje im głębi i charakteru.

Idealny na wieczorne wyjścia i randki

Dla kobiet, które lubią bardziej wyraziste, słodkie zapachy

Może być zbyt intensywny dla osób preferujących lżejsze nuty zapachowe

Bardziej intensywny niż klasyczne Be Delicious

Świetnie sprawdza się na wieczór

