Ambra to jeden z najbardziej uwodzicielskich składników w perfumerii. Jej ciepłe, balsamiczne i lekko słodkawe nuty nadają kompozycjom głębi i zmysłowości. Jeśli szukasz wyjątkowego zapachu z tym charakterystycznym akordem, sprawdź nasz ranking najlepszych perfum o zapachu ambry.

Calvin Klein Euphoria to zapach, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. To wyjątkowa kompozycja, łącząca orientalne i kwiatowe nuty, przełamane ciepłem ambry i mahoniu. Są to perfumy dla kobiet ceniących intensywność i tajemniczość.

Orientalna i uwodzicielska kompozycja

Długotrwała projekcja zapachu

Idealny na wieczorne wyjścia

To propozycja idealna dla kobiet lubiących intensywne, orientalne perfumy, która sprawdza się w szczególności na wieczorne wyjścia i chłodniejsze miesiące.

Cena ok. 170 zł/ 50ml

fot. Najpiękniejsze perfumy z ambrą: Calvin Klein Euphoria/ mat. prasowe

DKNY Be Delicious to świeży, owocowy zapach z nutą ambry, który zdobył serca wielu kobiet. Kompozycja łączy soczyste jabłko, ogórka oraz ambrowe akordy, tworząc niebanalny, nowoczesny zapach.

Orzeźwiający, ale głęboki aromat

Dobrze wyczuwalne nuty ambry w bazie

Idealny na co dzień

Te perfumy są uznawane za uniwersalną opcję, mają energetyzujący zapach i sprawdzą się idealnie na każdą okazję. Mogą też być inspiracją jeśli poszukujesz wyjątkowych perfum na walentynki lub inne okazje, podczas których chcesz uwodzić zapachem.

Cena: ok. 200 zł/50 ml

fot. Najpiękniejsze perfumy z ambrą: DKNY Be Delicious/ mat. prasowe

Dolce & Gabbana Light Blue to klasyczny zapach inspirowany śródziemnomorskim klimatem. W bazie zapachu znajdziemy nuty ambry, które dodają mu ciepła i trwałości.

Połączenie świeżości z ciepłem ambry

Energetyzujący, cytrusowo-bursztynowy zapach

Idealny na ciepłe dni

Jest to idealne rozwiązanie dla kobiet, które lubią cytrusowe zapachy z głębią. Są uznawane za jedne z najtrwalszych perfum, które kuszą nieoczywistym połączeniem nut zapachowych.

Cena: ok. 280 zł/50 ml

fot. Najpiękniejsze perfumy z ambrą: Dolce & Gabbana Light Blue/ mat. prasowe

Versace Bright Crystal to kwiatowo-owocowy zapach z ciepłą nutą ambry w bazie. Jest kobiecy, lekki i pełen elegancji.

Lekki i świeży, ale trwały

Nuty bursztynu nadają mu ciepła

Pasuje zarówno na dzień, jak i na wieczór

To opcja odpowiednia na każdą porę roku. Świetnie sprawdzi się także na prezent, między innymi ze względu na wysoką trwałość. To elegancki i lekki zapach, który pozostaje na skórze przez wiele godzin.

ok. 300 zł/50 ml

fot. Najpiękniejsze perfumy z ambrą: Versace Bright Crystal/ mat. prasowe

Clinique Happy to radosny, cytrusowo-kwiatowy zapach z ciepłą nutą ambry w bazie. To perfumy pełne pozytywnej energii, stworzone dla kobiet kochających świeże i promienne aromaty.

Zmysłowy i kobiecy zapach

Subtelne akcenty ambry nadające ciepła

Idealny na codzienne noszenie

Dla kobiet lubiących orzeźwiający i energetyzujący zapach Clinique Happy sprawdzi się idealnie. To lekka propozycja zamknięta w stylowym flakonie.

Cena: ok. 200 zł/50 ml

fot. Najpiękniejsze perfumy z ambrą: Happy Clinique/ mat. prasowe

