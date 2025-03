Reklama

Każdy rok przynosi ze sobą nowości w branży beauty. W kategorii zapachów również. Coraz bardziej niespotykane kompozycje (np. połączenie popcornu z colą albo z benzyną) intrygują i pozwalają wyróżnić się w tłumie. Jednocześnie podkreślają indywidualizm i temperament. Jednak to nie niszowe wonie zbierają najwięcej pochwał. Oczywiście ważną rolę odgrywają też cena i dostępność, ale to nie one definiują najładniejsze perfumy damskie.

Jakie perfumy zaliczyłabyś do grupy swoich ulubionych? Jakie nuty zapachowe wybierasz? Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych perfum 2024 roku! Zaskoczona?

Perfumy damskie – ranking top 2024

1. Lancôme La Vie Est Belle

Tymi perfumami pachnie: Julia Roberts

Mówi się o nich nawet, że stanowią manifest szczęścia. I wskazuje na to również niepozorny flakon, którego obła linia symbolizuje kryształowy uśmiech. Na dodatek okraszony połyskującymi skrzydełkami stanowiącymi synonim wolności i czerpania z życia pełnymi garściami.

Rodzaj zapachu: kwiatowo-owocowy, słodki

Dominujące nuty zapachowe: czarna porzeczka, irys, paczula, wanilia

Tymi perfumami pachnie: Scarlett Johansson

Kampania reklamowa tego legendarnego już zapachu opierała się na haśle: „Just one moment can change everything”. I coś w tym jest! Te perfumy damskie mogą zmienić wszystko. Są kwintesencją kobiecości i emocji. Na dodatek uwalniają głęboko skrywane marzenia!

Rodzaj zapachu: kwiatowy

Dominujące nuty zapachowe: liczi, malina, jaśmin, drzewo różane

3. Dolce&Gabbana L’Impératrice

Tymi perfumami pachnie: Naomi Campbell

L’Impératrice to cesarzowa. tak właśnie pachną te perfumy. Symbolizują niezwykłą charyzmę, urok, cierpliwość, radość. Soczyste owocowe nuty z kiwi, rabarbarem i arbuzem w tle to także soczysta wróżba sukcesu.

Rodzaj zapachu: kwiatowo-owocowy

Dominujące nuty zapachowe: arbuz, cyklamen, jaśmin, drewno cytrynowe

4. Paco Rabanne Fame Intense

Tymi perfumami pachnie: Elle Fanning

Jak do tej pory to chyba najbardziej designerskie perfumy damskie pod względem flakonu, który został wymyślony na podobieństwo strojnego robota - motywu tak charakterystycznego dla marki Paco Rabanne. Jeśli czujesz się typową it-girl i jesteś stworzona do tego, by być w centrum zainteresowania, a więc by błyszczeć, to ten zapach jest dla ciebie!

Rodzaj zapachu: drzewno-kwiatowy

Dominujące nuty zapachowe: kadzidło, jaśmin, drzewo sandałowe

5. Karl Lagerfeld Karl Ikonik Pour Femme

Tymi perfumami pachnie: Amber Valletta

Szczególną uwagę przyciąga buteleczka, która wygląda jak mała designerska rzeźba – oto topowe perfumy damskie w postaci Karla Lagerfelda! Kolekcjonerskie cacko idealne dla tematów fashion i… odrobiny słodyczy, bo wśród dominujących akordów, poza kwiatami, wyczuwalne są tu także słodkie orzechowe makaroniki.

Rodzaj zapachu: kwiatowy, gourmand

Dominujące nuty zapachowe: jaśmin sambac, róża, drzewo sandałowe

A ty, który zapach dopisałabyś do tej listy? Czy są na niej twoje ulubione perfumy?

Reklama

Materiał promocyjny marki LaMake Up